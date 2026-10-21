https://1prime.ru/20261021/glava-874473808.html
Глава Минтранса в 1998 году проходил практику в Госдуме - Володин
Глава Минтранса в 1998 году проходил практику в Госдуме - Володин - 21.10.2026, ПРАЙМ
Глава Минтранса в 1998 году проходил практику в Госдуме - Володин
Министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера, в 1998 году, будучи студентом, проходил практику в Госдуме, рассказал председатель | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:55+0300
2026-10-21T14:55+0300
2026-10-21T14:55+0300
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росавиация
агентство стратегических инициатив
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера, в 1998 году, будучи студентом, проходил практику в Госдуме, рассказал председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума в среду на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров РФ и министра транспорта России. В частности, Никитина предложено назначить вице-премьером, а вместо него на должность главы Минтранса - руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
"Вот перед нами человек, который и достаточно молод, но при этом имеет опыт... Андрей Сергеевич, будучи студентом московского вуза, проходил практику в Государственной думе. Его, если хотите, политическая деятельность или знакомство с политикой, состоялись еще в 98-м году, когда он пришел на практику в Государственную думу", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он также отметил работу Никитина в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) - ведущем институте, на который правительство РФ опирается при выработке решений.
Председатель Госдумы добавил, что Никитина отличает очень редкое и правильное качество: приезжая в регионы, он ищет решение вопросов и не отмахивается от проблем. По мнению Володина, это крайне важное качество для любого руководителя, особенно для человека, который рассматривается на должность зампредседателя правительства.
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россия, бизнес, общество , вячеслав володин, госдума, росавиация, агентство стратегических инициатив
РОССИЯ, Бизнес, Общество , Вячеслав Володин, Госдума, Росавиация, Агентство стратегических инициатив
Глава Минтранса в 1998 году проходил практику в Госдуме - Володин
Володин: министр транспорта Никитин в 1998 году проходил практику в Госдуме
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера, в 1998 году, будучи студентом, проходил практику в Госдуме, рассказал председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума в среду на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров РФ и министра транспорта России. В частности, Никитина предложено назначить вице-премьером, а вместо него на должность главы Минтранса - руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
"Вот перед нами человек, который и достаточно молод, но при этом имеет опыт... Андрей Сергеевич, будучи студентом московского вуза, проходил практику в Государственной думе. Его, если хотите, политическая деятельность или знакомство с политикой, состоялись еще в 98-м году, когда он пришел на практику в Государственную думу", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он также отметил работу Никитина в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) - ведущем институте, на который правительство РФ опирается при выработке решений.
Председатель Госдумы добавил, что Никитина отличает очень редкое и правильное качество: приезжая в регионы, он ищет решение вопросов и не отмахивается от проблем. По мнению Володина, это крайне важное качество для любого руководителя, особенно для человека, который рассматривается на должность зампредседателя правительства.