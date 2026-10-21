https://1prime.ru/20261021/glava-874486071.html
Глава Минтранса поставит в новом кабинете фотографии детей
Глава Минтранса поставит в новом кабинете фотографии детей - 21.10.2026, ПРАЙМ
Глава Минтранса поставит в новом кабинете фотографии детей
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин после утверждения на пост вице-премьера первым делом планирует поставить в новом кабинете фотографии детей, сообщил он в ответ | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:46+0300
2026-10-21T17:46+0300
2026-10-21T17:46+0300
общество
росавиация
госдума
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин после утверждения на пост вице-премьера первым делом планирует поставить в новом кабинете фотографии детей, сообщил он в ответ на вопрос РИА Новости.
Никитин выдвинут на пост вице-премьера РФ, курирующего транспорт. На пост министра транспорта предложен нынешний глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Конечно, фотографии своих детей", - ответил Никитин в кулуарах Госдумы на вопрос РИА Новости, что первым делом поставит в кабинете или повесит там из дорогих ему вещей.
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общество , росавиация, госдума
Общество , Росавиация, Госдума
Глава Минтранса поставит в новом кабинете фотографии детей
Глава Минтранса Никитин после утверждения на пост вице-премьера поставит фотографии детей
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин после утверждения на пост вице-премьера первым делом планирует поставить в новом кабинете фотографии детей, сообщил он в ответ на вопрос РИА Новости.
Никитин выдвинут на пост вице-премьера РФ, курирующего транспорт. На пост министра транспорта предложен нынешний глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Конечно, фотографии своих детей", - ответил Никитин в кулуарах Госдумы на вопрос РИА Новости, что первым делом поставит в кабинете или повесит там из дорогих ему вещей.