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Глава ТПП предложил повысить лимит доходов для самозанятых

Глава ТПП предложил повысить лимит доходов для самозанятых - 21.10.2026, ПРАЙМ

Глава ТПП предложил повысить лимит доходов для самозанятых

Лимит годового дохода для самозанятых, который сейчас составляет 2,4 миллиона рублей, необходимо проиндексировать с учетом инфляции, с таким предложением... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T18:53+0300

2026-10-21T18:53+0300

2026-10-21T19:03+0300

россия

финансы

москва

сергей катырин

алексей сазанов

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Лимит годового дохода для самозанятых, который сейчас составляет 2,4 миллиона рублей, необходимо проиндексировать с учетом инфляции, с таким предложением выступил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на XXII Всероссийском налоговом форуме в Москве. Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности. Катырин напомнил, что действующее ограничение по доходу было установлено еще в 2019 году. "Но 2,4 миллиона рублей тогда и сейчас - это совсем разный уровень дохода. В связи с этим считаю целесообразным рассмотреть возможность индексации лимита доходов на уровень инфляции", - отметил глава ТПП. По его словам, эксперимент по применению налога на профессиональный доход, который должен завершиться 31 декабря 2028 года, показал свою эффективность. Специальный налоговый режим позволил значительному числу граждан легализовать свою деятельность и платить налоги без сложных учетных процедур. При этом уже сейчас необходимо определить дальнейшие перспективы применения НПД. В частности, предпринимателям и самозанятым важно понимать, планируется ли изменение налоговых ставок и введение дополнительных ограничений по видам деятельности. "Полагаем, что обсуждать концепцию и подходы к трансформации налога на профессиональный доход нужно начинать уже сегодня и привлекать к этой работе бизнес", - подчеркнул глава ТПП РФ. Вопрос о продлении эксперимента по специальному налоговому режиму для самозанятых будет обсуждаться в следующем году, сообщил в понедельник журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

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россия, финансы, москва, сергей катырин, алексей сазанов