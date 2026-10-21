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Ядров рассказал о поддержании летной годности 1077 самолетов

Ядров рассказал о поддержании летной годности 1077 самолетов - 21.10.2026, ПРАЙМ

Ядров рассказал о поддержании летной годности 1077 самолетов

Поддержание летной годности действующего парка российских авиакомпаний - это 1077 самолетов - необходимо обеспечить до начала массового поступления новой... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:35+0300

2026-10-21T15:35+0300

2026-10-21T15:37+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

госдума

росавиация

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Поддержание летной годности действующего парка российских авиакомпаний - это 1077 самолетов - необходимо обеспечить до начала массового поступления новой отечественной авиатехники, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, кандидат на пост министра транспорта России. Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта. "До начала массового поступления новой отечественной техники необходимо обеспечить поддержание летной годности действующего парка. Это 1077 пассажирских самолетов", - сказал Ядров. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры ряда новых вице-премьеров России и министра транспорта. В частности, Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. Госдума в среду рассмотрит на пленарном заседании кандидатуры новых членов правительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, михаил мишустин, госдума, росавиация