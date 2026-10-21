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Названы города с самой высокой доступностью высокооплачиваемой работы - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Названы города с самой высокой доступностью высокооплачиваемой работы
Названы города с самой высокой доступностью высокооплачиваемой работы - 21.10.2026, ПРАЙМ
Названы города с самой высокой доступностью высокооплачиваемой работы
Москва, Казань и Санкт-Петербург, по мнению россиян, являются городами с самой высокой доступностью высокооплачиваемой работы, говорится в исследовании... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T08:17+0300
2026-10-21T08:55+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
казань
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874452379.jpg?1792562118
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Москва, Казань и Санкт-Петербург, по мнению россиян, являются городами с самой высокой доступностью высокооплачиваемой работы, говорится в исследовании SuperJob, которое есть у РИА Новости. "Мы предложили участникам опроса оценить доступность высокооплачиваемой работы по своей специальности по пятибалльной шкале, где единица означала "очень плохо", а пять - "отлично". ... Наибольшие средние баллы среди мегаполисов зафиксированы в Москве (2,71), Казани (2,55) и Санкт-Петербурге (2,50)", - выяснили аналитики. Также высокую оценку получили Новосибирск и Краснодар (по 2,41), Пермь (2,33), Екатеринбург и Красноярск (2,32). Самые низкие оценки у Волгограда - 2,04 балла, Воронежа - 2,13, Челябинска - 2,18, Омска - 2,2, Ростова-на-Дону - 2,23 и Нижнего Новгорода - 2,24. Годом ранее доступнее всего высокооплачиваемая работа, по мнению россиян, была в Москве, Казани, Петербурге, Красноярске, Краснодаре и Екатеринбурге. В частности, в столице доступность высокооплачиваемой работы выше оценили женщины, чем мужчины, а в Петербурге - наоборот. При этом пессимизм относительно доступности работы с высокой зарплатой растет с возрастом. В Москве жители старше 45 лет оценивают ее на 2,5 балла, а молодежь до 25 лет - на 3,07 балла. В Санкт-Петербурге - на 2,41 и 2,7 балла соответственно. Также аналитики обнаружили связь оценки и с уровнем образования. Так, москвичи с высшим образованием оценили доступность высокооплачиваемой работы в 2,56 балла, со средним профессиональным - в 2,8, "что косвенно свидетельствует о дефиците рабочих на рынке труда". Петербуржцы с высшим образованием поставили оценку 2,38, а со средним - 2,66. Исследование проводилось 13-19 октября 2026 года среди 10 тысяч совершеннолетних жителей российских мегаполисов.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
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бизнес, россия, санкт-петербург, москва, казань
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЗАНЬ
08:17 21.10.2026 (обновлено: 08:55 21.10.2026)
 
Названы города с самой высокой доступностью высокооплачиваемой работы

SuperJob: Москва, Казань и Петербург лидируют по доступности высокооплачиваемой работы

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Москва, Казань и Санкт-Петербург, по мнению россиян, являются городами с самой высокой доступностью высокооплачиваемой работы, говорится в исследовании SuperJob, которое есть у РИА Новости.
"Мы предложили участникам опроса оценить доступность высокооплачиваемой работы по своей специальности по пятибалльной шкале, где единица означала "очень плохо", а пять - "отлично". ... Наибольшие средние баллы среди мегаполисов зафиксированы в Москве (2,71), Казани (2,55) и Санкт-Петербурге (2,50)", - выяснили аналитики.
Также высокую оценку получили Новосибирск и Краснодар (по 2,41), Пермь (2,33), Екатеринбург и Красноярск (2,32). Самые низкие оценки у Волгограда - 2,04 балла, Воронежа - 2,13, Челябинска - 2,18, Омска - 2,2, Ростова-на-Дону - 2,23 и Нижнего Новгорода - 2,24.
Годом ранее доступнее всего высокооплачиваемая работа, по мнению россиян, была в Москве, Казани, Петербурге, Красноярске, Краснодаре и Екатеринбурге.
В частности, в столице доступность высокооплачиваемой работы выше оценили женщины, чем мужчины, а в Петербурге - наоборот. При этом пессимизм относительно доступности работы с высокой зарплатой растет с возрастом. В Москве жители старше 45 лет оценивают ее на 2,5 балла, а молодежь до 25 лет - на 3,07 балла. В Санкт-Петербурге - на 2,41 и 2,7 балла соответственно.
Также аналитики обнаружили связь оценки и с уровнем образования. Так, москвичи с высшим образованием оценили доступность высокооплачиваемой работы в 2,56 балла, со средним профессиональным - в 2,8, "что косвенно свидетельствует о дефиците рабочих на рынке труда". Петербуржцы с высшим образованием поставили оценку 2,38, а со средним - 2,66.
Исследование проводилось 13-19 октября 2026 года среди 10 тысяч совершеннолетних жителей российских мегаполисов.
 
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