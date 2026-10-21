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Госдолг США достиг рекордной отметки в 40 триллионов долларов
Госдолг США достиг рекордной отметки в 40 триллионов долларов - 21.10.2026, ПРАЙМ
Госдолг США достиг рекордной отметки в 40 триллионов долларов
Госдолг США за два месяца после достижения рекордной отметки в 40 триллионов долларов прибавил еще почти 400 миллиардов, свидетельствуют данные американского... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T01:49+0300
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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Госдолг США за два месяца после достижения рекордной отметки в 40 триллионов долларов прибавил еще почти 400 миллиардов, свидетельствуют данные американского минфина, которые изучило РИА Новости.
Госдолг США преодолел отметку в 40 триллионов 19 августа, в начале октября к сумме добавилось еще четверть триллиона. Как следует из данных казначейства, объем государственных заимствований с конца августа вырос на 1% и приблизился к отметке 40,4 триллиона долларов, достигнув очередного антирекорда.
По последней информации минфина, 19 октября госдолг составлял 40,396 триллионов долларов.
К 2030 году, по прогнозам аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг США может превысить 50 триллионов долларов. Бюджетное управление конгресса США прогнозирует, что в 2036 году объем госзаимствований на 20% превысит ВВП.
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мировая экономика, сша, конгресс сша
Мировая экономика, США, Конгресс США
Госдолг США достиг рекордной отметки в 40 триллионов долларов
Госдолг США за два месяца прибавил еще почти 400 миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Госдолг США за два месяца после достижения рекордной отметки в 40 триллионов долларов прибавил еще почти 400 миллиардов, свидетельствуют данные американского минфина, которые изучило РИА Новости.
Госдолг США преодолел отметку в 40 триллионов 19 августа, в начале октября к сумме добавилось еще четверть триллиона. Как следует из данных казначейства, объем государственных заимствований с конца августа вырос на 1% и приблизился к отметке 40,4 триллиона долларов, достигнув очередного антирекорда.
По последней информации минфина, 19 октября госдолг составлял 40,396 триллионов долларов.
К 2030 году, по прогнозам аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг США может превысить 50 триллионов долларов. Бюджетное управление конгресса США прогнозирует, что в 2036 году объем госзаимствований на 20% превысит ВВП.