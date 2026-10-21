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Госдолг Великобритании в сентябре впервые превысил три триллиона фунтов
Госдолг Великобритании в сентябре впервые превысил три триллиона фунтов - 21.10.2026, ПРАЙМ
Госдолг Великобритании в сентябре впервые превысил три триллиона фунтов
Государственный долг Великобритании в сентябре впервые превысил 3 триллиона фунтов стерлингов, сообщило Бюро национальной статистики страны (Office for National | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:08+0300
2026-10-21T18:08+0300
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мировая экономика
великобритания
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Государственный долг Великобритании в сентябре впервые превысил 3 триллиона фунтов стерлингов, сообщило Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
"К концу сентября 2026 года государственный долг впервые превысил 3 триллиона фунтов стерлингов", - говорится в пресс-релизе ведомства.
На начало октября госдолг составил 3,005 триллиона фунтов стерлингов, сообщается в публикации. Однако, отмечает ONS, в процентном отношении к экономике он ниже, чем годом ранее.
В сентябре 2026 года сумма выплат процентов по госдолгу составила 10,9 миллиарда фунтов стерлингов, что на 16,6% больше, чем в сентябре 2025 года и на 2 миллиарда выше прогноза властей, сообщается в пресс-релизе.
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мировая экономика, великобритания
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Госдолг Великобритании в сентябре впервые превысил три триллиона фунтов
Госдолг Великобритании в сентябре впервые превысил три триллиона фунтов стерлингов
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Государственный долг Великобритании в сентябре впервые превысил 3 триллиона фунтов стерлингов, сообщило Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
"К концу сентября 2026 года государственный долг впервые превысил 3 триллиона фунтов стерлингов", - говорится в пресс-релизе ведомства.
На начало октября госдолг составил 3,005 триллиона фунтов стерлингов, сообщается в публикации. Однако, отмечает ONS, в процентном отношении к экономике он ниже, чем годом ранее.
В сентябре 2026 года сумма выплат процентов по госдолгу составила 10,9 миллиарда фунтов стерлингов, что на 16,6% больше, чем в сентябре 2025 года и на 2 миллиарда выше прогноза властей, сообщается в пресс-релизе.