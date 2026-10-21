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Госдума утвердила Олега Кожемяко на должность полпреда в ДФО

Госдума утвердила Олега Кожемяко на должность полпреда в ДФО - 21.10.2026, ПРАЙМ

Госдума утвердила Олега Кожемяко на должность полпреда в ДФО

Госдума на пленарном заседании приняла постановление об утверждении губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера - полпреда президента | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:42+0300

2026-10-21T16:42+0300

2026-10-21T16:42+0300

россия

приморский край

камчатский край

владимир путин

михаил мишустин

олег кожемяко

госдума

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла постановление об утверждении губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Постановление будет направлено президенту России Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Кожемяко родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Черниговского района Приморского края. Был губернатором Корякского автономного округа (ныне в составе Камчатского края), Амурской и Сахалинской областей, а также Приморского края. Мишустин в понедельник после встречи с Путиным направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин поддержал предложения Мишустина, а все вице-премьеры продолжат работу до выхода соответствующих указов.

приморский край

камчатский край

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россия, приморский край, камчатский край, владимир путин, михаил мишустин, олег кожемяко, госдума