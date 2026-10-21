https://1prime.ru/20261021/gosduma-874462675.html
Глава Росавиации Дмитрий Ядров приехал в Госдуму
Глава Росавиации Дмитрий Ядров приехал в Госдуму - 21.10.2026, ПРАЙМ
Глава Росавиации Дмитрий Ядров приехал в Госдуму
Глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на должность министра транспорта России, приехал в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T11:58+0300
2026-10-21T11:58+0300
2026-10-21T12:09+0300
бизнес
михаил мишустин
владимир путин
госдума
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874462675.jpg?1792573756
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на должность министра транспорта России, приехал в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит на пленарном заседании кандидатуры новых членов правительства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры ряда новых вице-премьеров России и министра транспорта. В частности, нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. На пост министра транспорта выдвинута кандидатура нынешнего главы Росавиации Дмитрия Ядрова. Кандидаты в понедельник и вторник уже провели встречи с фракциями Госдумы и профильными комитетами. В среду они выступят на пленарном заседании Госдумы и ответят на вопросы депутатов. Затем состоится голосование по предложенным кандидатурам. Финальной точкой в утверждении Никитина и Ядрова на новые должности должны стать указы президента России Владимира Путина. До этого они продолжают свою работу на прежних постах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, михаил мишустин, владимир путин, госдума, росавиация
Бизнес, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума, Росавиация
Глава Росавиации Дмитрий Ядров приехал в Госдуму
Глава Росавиации Ядров, предложенный на должность министра транспорта, приехал в Госдуму
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на должность министра транспорта России, приехал в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
Госдума в среду рассмотрит на пленарном заседании кандидатуры новых членов правительства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры ряда новых вице-премьеров России и министра транспорта. В частности, нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. На пост министра транспорта выдвинута кандидатура нынешнего главы Росавиации Дмитрия Ядрова.
Кандидаты в понедельник и вторник уже провели встречи с фракциями Госдумы и профильными комитетами. В среду они выступят на пленарном заседании Госдумы и ответят на вопросы депутатов. Затем состоится голосование по предложенным кандидатурам. Финальной точкой в утверждении Никитина и Ядрова на новые должности должны стать указы президента России Владимира Путина. До этого они продолжают свою работу на прежних постах.