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Госдума утвердила Ирину Окладникову на должность вице-премьера

Госдума утвердила Ирину Окладникову на должность вице-премьера - 21.10.2026, ПРАЙМ

Госдума утвердила Ирину Окладникову на должность вице-премьера

Госдума на пленарном заседании приняла постановление об утверждении Ирины Окладниковой на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:15+0300

2026-10-21T17:15+0300

2026-10-21T17:15+0300

общество

красноярск

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михаил мишустин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла постановление об утверждении Ирины Окладниковой на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ. Соответствующее решение было принято депутатами единогласно, за ее назначение проголосовали 430 человек. Постановление будет направлено президенту России Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Окладникова родилась 3 ноября 1984 года в Красноярске. С 2012 года начала работать в министерстве финансов России. В период 2012-2016 годов трудилась в отделе промышленности гражданского назначения, в 2016-2018 годы – заместитель директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики, в 2018 году - и.о. директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина России, в 2018-2020 годы – директор этого департамента, в 2020-2024 годы занимала пост заместителя министра финансов России. С 2024 года – первый заместитель министра финансов России. Мишустин в понедельник после встречи с Путиным направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин поддержал предложения Мишустина, а все вице-премьеры продолжат работу до выхода соответствующих указов.

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общество , красноярск, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий песков, госдума, минфин рф, минфин