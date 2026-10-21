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Госдума утвердила Никитина на должность зампреда правительства - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума утвердила Никитина на должность зампреда правительства
Госдума утвердила Никитина на должность зампреда правительства - 21.10.2026, ПРАЙМ
Госдума утвердила Никитина на должность зампреда правительства
Госдума на пленарном заседании приняла проект поставления об утверждении главы Минтранса РФ Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:19+0300
2026-10-21T17:19+0300
бизнес
михаил мишустин
владимир путин
дмитрий песков
госдума
росавиация
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла проект поставления об утверждении главы Минтранса РФ Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства России, курирующего транспортную отрасль. Соответствующее решение было принято депутатами единогласно: за назначение Никитина проголосовали 430 человек. Далее документ будет направлен президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину. Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. В частности, главу Росавиации Дмитрия Ядрова предложено назначить на должность министра транспорта РФ. А нынешний глава Минтранса Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.
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бизнес, михаил мишустин, владимир путин, дмитрий песков, госдума, росавиация
Бизнес, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума, Росавиация
17:19 21.10.2026
 
Госдума утвердила Никитина на должность зампреда правительства

Госдума утвердила главу Минтранса Никитина на должность зампредседателя правительства

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла проект поставления об утверждении главы Минтранса РФ Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства России, курирующего транспортную отрасль.
Соответствующее решение было принято депутатами единогласно: за назначение Никитина проголосовали 430 человек.
Далее документ будет направлен президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.
Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. В частности, главу Росавиации Дмитрия Ядрова предложено назначить на должность министра транспорта РФ. А нынешний глава Минтранса Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.
 
БизнесМихаил МишустинВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдумаРосавиация
 
 
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