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Госдума утвердила Никитина на должность зампреда правительства
Госдума утвердила Никитина на должность зампреда правительства - 21.10.2026, ПРАЙМ
Госдума утвердила Никитина на должность зампреда правительства
Госдума на пленарном заседании приняла проект поставления об утверждении главы Минтранса РФ Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:19+0300
2026-10-21T17:19+0300
2026-10-21T17:19+0300
бизнес
михаил мишустин
владимир путин
дмитрий песков
госдума
росавиация
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла проект поставления об утверждении главы Минтранса РФ Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства России, курирующего транспортную отрасль. Соответствующее решение было принято депутатами единогласно: за назначение Никитина проголосовали 430 человек. Далее документ будет направлен президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину. Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. В частности, главу Росавиации Дмитрия Ядрова предложено назначить на должность министра транспорта РФ. А нынешний глава Минтранса Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.
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бизнес, михаил мишустин, владимир путин, дмитрий песков, госдума, росавиация
Бизнес, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума, Росавиация
Госдума утвердила Никитина на должность зампреда правительства
Госдума утвердила главу Минтранса Никитина на должность зампредседателя правительства