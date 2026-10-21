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Госдума утвердила все кандидатуры в правительство России - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума утвердила все кандидатуры в правительство России
Госдума утвердила все кандидатуры в правительство России - 21.10.2026, ПРАЙМ
Госдума утвердила все кандидатуры в правительство России
Госдума на пленарном заседании в среду единогласно утвердила все кандидатуры в правительство России, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:22+0300
2026-10-21T17:29+0300
вячеслав володин
михаил мишустин
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду единогласно утвердила все кандидатуры в правительство России, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает корреспондент РИА Новости. На пост вице-премьера - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе утвержден Олег Кожемяко. Ирина Окладникова утверждена на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства России. Антон Силуанов утвержден на должность вице-премьера - министра финансов, а Андрей Никитин - вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. На должность министра транспорта утвержден Дмитрий Ядров. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что утвержденные кандидатуры, опираясь на консолидированную позицию парламента, всех политических фракций, смогут сделать больше. По его словам, это очень важно для России. "Сегодня впервые мы с вами вышли на решения по каждой кандидатуре, потому что каждый из тех, кто сегодня присутствует, обладает необходимыми качествами. Это очень важно, особенно когда вызовы надо преодолевать, экономику развивать, делать все для достижения целей национального развития, обозначенных нашим президентом", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Мишустин в понедельник после встречи с президентом России Владимиром Путиным направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин поддержал предложения Мишустина, а все вице-премьеры продолжат работу до выхода соответствующих указов.
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вячеслав володин, михаил мишустин, владимир путин, госдума
Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума
17:22 21.10.2026 (обновлено: 17:29 21.10.2026)
 
Госдума утвердила все кандидатуры в правительство России

Госдума единогласно утвердила все кандидатуры в правительство, предложенные Мишустиным

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду единогласно утвердила все кандидатуры в правительство России, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает корреспондент РИА Новости.
На пост вице-премьера - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе утвержден Олег Кожемяко.
Ирина Окладникова утверждена на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства России.
Антон Силуанов утвержден на должность вице-премьера - министра финансов, а Андрей Никитин - вице-премьера, курирующего транспортную отрасль.
На должность министра транспорта утвержден Дмитрий Ядров.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что утвержденные кандидатуры, опираясь на консолидированную позицию парламента, всех политических фракций, смогут сделать больше. По его словам, это очень важно для России.
"Сегодня впервые мы с вами вышли на решения по каждой кандидатуре, потому что каждый из тех, кто сегодня присутствует, обладает необходимыми качествами. Это очень важно, особенно когда вызовы надо преодолевать, экономику развивать, делать все для достижения целей национального развития, обозначенных нашим президентом", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Мишустин в понедельник после встречи с президентом России Владимиром Путиным направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин поддержал предложения Мишустина, а все вице-премьеры продолжат работу до выхода соответствующих указов.
 
Вячеслав ВолодинМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума
 
 
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