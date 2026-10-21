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Долг, доверие и протесты: крах государственных обещаний - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Долг, доверие и протесты: крах государственных обещаний
Долг, доверие и протесты: крах государственных обещаний - 21.10.2026, ПРАЙМ
Долг, доверие и протесты: крах государственных обещаний
Если смотреть на происходящее во Франции, возникает ощущение, что мир постепенно утрачивает доступные способы координировать экономические ограничения с... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T05:05+0300
2026-10-21T05:05+0300
мнения аналитиков
мировая экономика
франция
гособлигации
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874441599.jpg?1792548304
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Если смотреть на происходящее во Франции, возникает ощущение, что мир постепенно утрачивает доступные способы координировать экономические ограничения с общественными ожиданиями. На государства по-прежнему возлагаются обязательства по обеспечению безопасности, развитию образования, инфраструктуры, социальной защите и т.д. В свою очередь, население рассчитывает, что жизнь как минимум не будет хуже прежней. Но согласовать и одновременно обеспечить выполнение этих обязательств с имеющимися ресурсами становится все сложнее.Можно "купить время", заимствуя у будущих поколений и откладывая разрешение возникающих противоречий; можно войти в режим экономии. Однако французская ситуация позволят увидеть момент, когда купленное время становится чрезмерно дорогим за счет стоимости государственных заимствований. Тогда мир сталкивается с ситуацией, когда общество сопротивляется ухудшению условий жизни, инвесторы требуют дополнительной доходности за усиливающиеся риски, а у правительств сужается фискальное пространство для возможного маневра и принятия решений.Происходящее перекликается с аргументами Марка Блита, опубликованными 2013 году в работе "Жесткая экономия: история опасной идеи", который связывал политику жесткой бюджетной экономии с замедлением роста и усилением неравенства. Если сокращение расходов ухудшает работу школ, транспорта, медицины, состояния инфраструктуры, то социальные противоречия могут обостряться. Но и сохранение расходов за счет новых заимствований при повышении ставок увеличивает будущую нагрузку на бюджет.Для обычного человека рост экономики малоубедителен, когда обязательные расходы поглощают все большую часть дохода, а будущее детей кажется менее определенным. Возникает сомнение в связи между личными усилиями и результатом. Можно работать, соблюдая правила, исправно платить налоги и т.д., но все равно терять уверенность в завтрашнем дне.Утрата доверия — это один из наиболее опасных процессов. И распродажа долговых обязательств на фоне массовых протестов во Франции является предупреждением о том, что финансовая устойчивость государства все сильнее зависит от его способности поддерживать приемлемые условия жизни и общественное доверие. Поэтому на вопрос "куда катится этот мир" я бы ответила: к болезненному пересмотру обещаний о том, какой уровень благополучия способно обеспечить государство и кто будет за это платить.Автор: Светлана Фрумина, к.э.н., заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова
франция
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Светлана Фрумина
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Светлана Фрумина
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/04/0c/847347855_0:0:779:780_100x100_80_0_0_557d09552d31ecfc775907a3cafdab1b.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мировая экономика, франция, гособлигации
Мнения аналитиков, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, гособлигации
05:05 21.10.2026
 
Долг, доверие и протесты: крах государственных обещаний

"Купить время" больше не получится: Франция стала предупреждением для всех

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Светлана Фрумина, к.э.н, и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова
Светлана Фрумина
Завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Если смотреть на происходящее во Франции, возникает ощущение, что мир постепенно утрачивает доступные способы координировать экономические ограничения с общественными ожиданиями. На государства по-прежнему возлагаются обязательства по обеспечению безопасности, развитию образования, инфраструктуры, социальной защите и т.д. В свою очередь, население рассчитывает, что жизнь как минимум не будет хуже прежней. Но согласовать и одновременно обеспечить выполнение этих обязательств с имеющимися ресурсами становится все сложнее.
Можно "купить время", заимствуя у будущих поколений и откладывая разрешение возникающих противоречий; можно войти в режим экономии. Однако французская ситуация позволят увидеть момент, когда купленное время становится чрезмерно дорогим за счет стоимости государственных заимствований. Тогда мир сталкивается с ситуацией, когда общество сопротивляется ухудшению условий жизни, инвесторы требуют дополнительной доходности за усиливающиеся риски, а у правительств сужается фискальное пространство для возможного маневра и принятия решений.
Происходящее перекликается с аргументами Марка Блита, опубликованными 2013 году в работе "Жесткая экономия: история опасной идеи", который связывал политику жесткой бюджетной экономии с замедлением роста и усилением неравенства. Если сокращение расходов ухудшает работу школ, транспорта, медицины, состояния инфраструктуры, то социальные противоречия могут обостряться. Но и сохранение расходов за счет новых заимствований при повышении ставок увеличивает будущую нагрузку на бюджет.
Для обычного человека рост экономики малоубедителен, когда обязательные расходы поглощают все большую часть дохода, а будущее детей кажется менее определенным. Возникает сомнение в связи между личными усилиями и результатом. Можно работать, соблюдая правила, исправно платить налоги и т.д., но все равно терять уверенность в завтрашнем дне.
Утрата доверия — это один из наиболее опасных процессов. И распродажа долговых обязательств на фоне массовых протестов во Франции является предупреждением о том, что финансовая устойчивость государства все сильнее зависит от его способности поддерживать приемлемые условия жизни и общественное доверие. Поэтому на вопрос "куда катится этот мир" я бы ответила: к болезненному пересмотру обещаний о том, какой уровень благополучия способно обеспечить государство и кто будет за это платить.
Автор: Светлана Фрумина, к.э.н., заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

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