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Экономика США может потерять миллиард долларов за день от выхода GTA VI

Экономика США может потерять миллиард долларов за день от выхода GTA VI - 21.10.2026, ПРАЙМ

Экономика США может потерять миллиард долларов за день от выхода GTA VI

Выход новой видеоигры Grand Theft Auto VI может стоить экономике США около миллиарда долларов потери производительности за один день, пишет New York Post. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:55+0300

2026-10-21T10:55+0300

2026-10-21T10:55+0300

мировая экономика

сша

new york post

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Выход новой видеоигры Grand Theft Auto VI может стоить экономике США около миллиарда долларов потери производительности за один день, пишет New York Post.По оценкам, в день релиза, запланированного на 19 ноября, работу могут пропустить до 1,5 миллиона человек: тысячи сотрудников берут больничные и оплачиваемые отпуска, чтобы провести день запуска в вымышленном Vice City. Некоторые компании даже включили дату в итоговые пакеты в качестве бонуса."Это не игра", — отмечает издание, подчеркивая масштаб явления: в 2013 году при выходе Grand Theft Auto V, по опросу IGN среди почти 11 тысяч читателей, 46% уже взяли выходной, а еще почти 20% планировали взять больничный.При этом как минимум одна компания ожидает хорошего дня. Издатель игры Take-Two Interactive рассчитывает более чем на 1 миллиард долларов операционного денежного потока в этом финансовом году, а по оценке SensorTower, компания уже получила почти 600 миллионов долларов от предзаказов. Для сравнения: премьера фильма "Мстители: Финал" в 2019 году стоила США почти 3 миллиардов долларов потери производительности — примерно втрое больше, чем ожидается от GTA VI.

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мировая экономика, сша, new york post