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ИИ обнаружил уязвимости в языке программирования PHP, заявили в OpenAI

ИИ обнаружил уязвимости в языке программирования PHP, заявили в OpenAI - 21.10.2026, ПРАЙМ

ИИ обнаружил уязвимости в языке программирования PHP, заявили в OpenAI

Американская компания OpenAI утверждает, что ее модели искусственного интеллекта помогли обнаружить критические уязвимости в языке программирования PHP, который | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T18:26+0300

2026-10-21T18:26+0300

2026-10-21T18:52+0300

технологии

финансы

нидерланды

openai

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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI утверждает, что ее модели искусственного интеллекта помогли обнаружить критические уязвимости в языке программирования PHP, который используется для написания большинства сайтов. "Модели OpenAI помогли исследователям, работающим в рамках нашей инициативы Patch the Planet, обнаружить критические уязвимости в PHP, языке программирования с открытым исходным кодом, который используется примерно на 70% веб-сайтов", - написала компания в соцсети X. Как утверждает OpenAI, в течение последних двух месяцев велась активная работа по устранению обнаруженных уязвимостей в преддверии обнародования информации о них. "Теперь все сайты, использующие PHP, могут безопасно обновить его версию для обеспечения защиты, а также применить меры по снижению рисков, предлагаемые различными поставщиками решений в области кибербезопасности", - отметила компания. Ранее стало известно, что несколько государственных онлайн-сервисов и сайт парламента Нидерландов были отключены из-за риска кибератаки, который связан с критическими уязвимостями в языке программирования PHP. PHP - это серверный язык программирования. Его главной задачей является создание динамических веб-страниц: то, что меняется в зависимости от действий пользователя, данных из базы или других условий.

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технологии, финансы, нидерланды, openai