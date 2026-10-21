https://1prime.ru/20261021/ii-874488928.html
ИИ обнаружил уязвимости в языке программирования PHP, заявили в OpenAI
ИИ обнаружил уязвимости в языке программирования PHP, заявили в OpenAI - 21.10.2026, ПРАЙМ
ИИ обнаружил уязвимости в языке программирования PHP, заявили в OpenAI
Американская компания OpenAI утверждает, что ее модели искусственного интеллекта помогли обнаружить критические уязвимости в языке программирования PHP, который | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:26+0300
2026-10-21T18:26+0300
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технологии
финансы
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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI утверждает, что ее модели искусственного интеллекта помогли обнаружить критические уязвимости в языке программирования PHP, который используется для написания большинства сайтов. "Модели OpenAI помогли исследователям, работающим в рамках нашей инициативы Patch the Planet, обнаружить критические уязвимости в PHP, языке программирования с открытым исходным кодом, который используется примерно на 70% веб-сайтов", - написала компания в соцсети X. Как утверждает OpenAI, в течение последних двух месяцев велась активная работа по устранению обнаруженных уязвимостей в преддверии обнародования информации о них. "Теперь все сайты, использующие PHP, могут безопасно обновить его версию для обеспечения защиты, а также применить меры по снижению рисков, предлагаемые различными поставщиками решений в области кибербезопасности", - отметила компания. Ранее стало известно, что несколько государственных онлайн-сервисов и сайт парламента Нидерландов были отключены из-за риска кибератаки, который связан с критическими уязвимостями в языке программирования PHP. PHP - это серверный язык программирования. Его главной задачей является создание динамических веб-страниц: то, что меняется в зависимости от действий пользователя, данных из базы или других условий.
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технологии, финансы, нидерланды, openai
Технологии, Финансы, НИДЕРЛАНДЫ, OpenAI
ИИ обнаружил уязвимости в языке программирования PHP, заявили в OpenAI
OpenAI: ИИ-модели нашли критические уязвимости в языке программирования PHP
ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI утверждает, что ее модели искусственного интеллекта помогли обнаружить критические уязвимости в языке программирования PHP, который используется для написания большинства сайтов.
"Модели OpenAI помогли исследователям, работающим в рамках нашей инициативы Patch the Planet, обнаружить критические уязвимости в PHP, языке программирования с открытым исходным кодом, который используется примерно на 70% веб-сайтов", - написала компания в соцсети X.
Как утверждает OpenAI, в течение последних двух месяцев велась активная работа по устранению обнаруженных уязвимостей в преддверии обнародования информации о них.
"Теперь все сайты, использующие PHP, могут безопасно обновить его версию для обеспечения защиты, а также применить меры по снижению рисков, предлагаемые различными поставщиками решений в области кибербезопасности", - отметила компания.
Ранее стало известно, что несколько государственных онлайн-сервисов и сайт парламента Нидерландов были отключены из-за риска кибератаки, который связан с критическими уязвимостями в языке программирования PHP.
PHP - это серверный язык программирования. Его главной задачей является создание динамических веб-страниц: то, что меняется в зависимости от действий пользователя, данных из базы или других условий.