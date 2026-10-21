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Алиханов призвал повышать пошлины на импорт уже локализованной продукции
Алиханов призвал повышать пошлины на импорт уже локализованной продукции - 21.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов призвал повышать пошлины на импорт уже локализованной продукции
России не стоит стесняться увеличивать пошлины до максимально возможных в рамках ВТО уровней на импорт уже локализованной продукции, заявил глава Минпромторга... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:15+0300
2026-10-21T16:15+0300
2026-10-21T16:15+0300
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бизнес
антон алиханов
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минпромторг
импорт
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. России не стоит стесняться увеличивать пошлины до максимально возможных в рамках ВТО уровней на импорт уже локализованной продукции, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". "Ценовому давлению нужно противостоять и на уровне таможенно-тарифных пошлин. По всем позициям, где мы уже освоили производство, не стоит стесняться поднимать ставки до уровня связывания ВТО", - сказал он. Кроме того, глава Минпромторга предложил вводить механизмы "второй и третий лишний" в широком круге отраслей и жестко контролировать допуск импорта к конкурсам. В России работают механизмы ограничения допуска иностранных товаров в госзакупках. Так, в случае участия в закупках товаров российского или евразийского происхождения заявки с иностранной продукцией отклоняются.
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россия, бизнес, антон алиханов, вто, минпромторг, импорт
РОССИЯ, Бизнес, Антон Алиханов, ВТО, Минпромторг, импорт
Алиханов призвал повышать пошлины на импорт уже локализованной продукции
Алиханов: России не стоит стесняться поднимать пошлины на импорт на локализованные товары
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. России не стоит стесняться увеличивать пошлины до максимально возможных в рамках ВТО уровней на импорт уже локализованной продукции, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".
"Ценовому давлению нужно противостоять и на уровне таможенно-тарифных пошлин. По всем позициям, где мы уже освоили производство, не стоит стесняться поднимать ставки до уровня связывания ВТО", - сказал он.
Кроме того, глава Минпромторга предложил вводить механизмы "второй и третий лишний" в широком круге отраслей и жестко контролировать допуск импорта к конкурсам.
В России работают механизмы ограничения допуска иностранных товаров в госзакупках. Так, в случае участия в закупках товаров российского или евразийского происхождения заявки с иностранной продукцией отклоняются.