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Годовая инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,4%
Годовая инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,4% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,4%
Годовая инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,4% с уровня августа в 3,1%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T08:17+0300
2026-10-21T08:17+0300
2026-10-21T08:17+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,4% с уровня августа в 3,1%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные будут опубликованы Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) в среду, 21 октября, в 9.00 мск.
В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 октября. Эксперты прогнозируют, что коммерческие запасы за период снизились на 0,3 миллиона баррелей после сокращения на 8,6 миллиона неделей ранее.
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мировая экономика, великобритания, сша
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США
Годовая инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,4%
Trading Economics: годовая инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,4%
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,4% с уровня августа в 3,1%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные будут опубликованы Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) в среду, 21 октября, в 9.00 мск.
В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 октября. Эксперты прогнозируют, что коммерческие запасы за период снизились на 0,3 миллиона баррелей после сокращения на 8,6 миллиона неделей ранее.