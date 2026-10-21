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Годовая инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,4%

Годовая инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,4% - 21.10.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,4%

Годовая инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,4% с уровня августа в 3,1%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T08:17+0300

2026-10-21T08:17+0300

2026-10-21T08:17+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,4% с уровня августа в 3,1%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные будут опубликованы Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) в среду, 21 октября, в 9.00 мск. В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 октября. Эксперты прогнозируют, что коммерческие запасы за период снизились на 0,3 миллиона баррелей после сокращения на 8,6 миллиона неделей ранее.

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мировая экономика, великобритания, сша