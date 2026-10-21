https://1prime.ru/20261021/inflyatsiya-874476898.html

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в октябре снизились до 13,2%

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в октябре снизились до 13,2% - 21.10.2026, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в октябре снизились до 13,2%

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в октябре снизились до 13,2% с 14,2% в сентябре, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:47+0300

2026-10-21T15:47+0300

2026-10-21T15:47+0300

россия

финансы

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в октябре снизились до 13,2% с 14,2% в сентябре, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. При этом в сентябре инфляционные ожидания россиян на год вперед составляли 14,2% после 13,7% в августе. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 12 октября составила 7,22% в годовом выражении, как и неделей ранее.

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россия, финансы, банк россии, инфляция