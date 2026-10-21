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Инфляция за неделю составила 0,05%

Инфляция за неделю составила 0,05% - 21.10.2026, ПРАЙМ

Инфляция за неделю составила 0,05%

Инфляция в России за период с 13 по 19 октября составила 0,05% после 0,11% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,15%, следует из данных Росстата. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T19:15+0300

2026-10-21T19:15+0300

2026-10-21T19:15+0300

россия

росстат

инфляция

экономика

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 13 по 19 октября составила 0,05% после 0,11% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,15%, следует из данных Росстата. "За период с 13 по 19 октября 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,05%, с начала месяца – 101,06%, с начала года – 106,15%", - говорится в публикации. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем выросли на 0,7%, отмечает Росстат. В частности помидоры подорожали на 6,3%, огурцы - на 2,4%, бананы - на 0,9%, картофель - на 0,5%. Снизились цены на яблоки - на 1,7%, морковь - на 1,3%, лук - на 1%, капусту - на 0,9%, свеклу - на 0,5%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 13 по 19 октября подорожали: яйца - на 2,3%, мясные консервы для детского питания и мясо кур - на 0,8%, соль и рис - на 0,6%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и пшено - на 0,5%, мороженая рыба, молоко (пастеризованное), сметана, гречка, макаронные изделия и вермишель - на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, молоко (ультрапастеризованное), творог, сыры, пшеничный хлеб - на 0,3%, вареные колбасы, кефир - на 0,2%, свинина, сливочное масло и печенье - на 0,1%. Подешевели сахар - на 0,7%, мука - на 0,3%, маргарин и подсолнечное масло - на 0,1%. Из непродовольственных товаров первой необходимости с 13 по 19 октября подорожали: туалетное мыло - на 0,6%, спички - на 0,5%, гигиенические прокладки - на 0,4%, туалетная бумага, зубные пасты и стиральные порошки - на 0,2%, пеленки для новорожденных - на 0,1%. Снизились цены на сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Телевизоры за отчетный период подешевели на 0,4%, смартфоны - на 0,1%, стоимость электропылесосов практически не изменилась. Цены на новые отечественные и иностранные автомобили остались на прежнем уровне. Бензин подешевел на 0,7%, дизельное топливо - на 0,1%. Росстат за неделю с 13 по 19 октября зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности подорожал нафазолин - на 0,4%, активированный уголь, корвалол, метамизол натрия и римантадин - на 0,1%. Снизились цены на нимесулид - на 0,6%, валидол - на 0,4%, ренгалин - на 0,2%.

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