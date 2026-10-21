https://1prime.ru/20261021/inflyatsiya-874490727.html

Инфляция в России на 19 октября составила 7,15%

Инфляция в России на 19 октября составила 7,15% - 21.10.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России на 19 октября составила 7,15%

Инфляция в России на 19 октября составила 7,15% в годовом выражении против 7,22% на 12 октября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T19:16+0300

2026-10-21T19:16+0300

2026-10-21T19:16+0300

экономика

россия

инфляция

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 19 октября составила 7,15% в годовом выражении против 7,22% на 12 октября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 13 по 19 октября выросли на 0,26%. При этом плодоовощная продукция подорожала на 0,73%, а остальные продукты питания - на 0,21%. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,1%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - практически не изменились.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инфляция