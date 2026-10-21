https://1prime.ru/20261021/inflyatsiya-874490727.html
Инфляция в России на 19 октября составила 7,15%
Инфляция в России на 19 октября составила 7,15% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России на 19 октября составила 7,15%
Инфляция в России на 19 октября составила 7,15% в годовом выражении против 7,22% на 12 октября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:16+0300
2026-10-21T19:16+0300
2026-10-21T19:16+0300
экономика
россия
инфляция
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 19 октября составила 7,15% в годовом выражении против 7,22% на 12 октября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 13 по 19 октября выросли на 0,26%. При этом плодоовощная продукция подорожала на 0,73%, а остальные продукты питания - на 0,21%. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,1%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - практически не изменились.
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россия, инфляция
Экономика, РОССИЯ, инфляция
Инфляция в России на 19 октября составила 7,15%
Минэкономразвития: инфляция в России на 19 октября составила 7,15% в годовом выражении
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 19 октября составила 7,15% в годовом выражении против 7,22% на 12 октября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 13 по 19 октября выросли на 0,26%. При этом плодоовощная продукция подорожала на 0,73%, а остальные продукты питания - на 0,21%.
В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,1%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - практически не изменились.