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WIIW понизил прогноз роста экономики Украины по итогам 2026 года

WIIW понизил прогноз роста экономики Украины по итогам 2026 года - 21.10.2026, ПРАЙМ

WIIW понизил прогноз роста экономики Украины по итогам 2026 года

Венский институт международных экономических исследований (WIIW) понизил прогноз роста экономики Украины на текущий год до 0,6% с ожидавшихся летом 1%, а в 2027 | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:26+0300

2026-10-21T15:26+0300

2026-10-21T15:33+0300

мировая экономика

украина

ес

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Венский институт международных экономических исследований (WIIW) понизил прогноз роста экономики Украины на текущий год до 0,6% с ожидавшихся летом 1%, а в 2027 году теперь ожидает показатель в 2,1% после прошлого прогноза в 2,5%. "Экономическая ситуация на Украине... становится все более критической... WIIW понизил свой прогноз роста на 2026 год до 0,6%, что на 0,4 процентных пункта ниже летнего прогноза", - говорится в сообщении. В следующем год WIIW ожидает роста украинской экономики на 2,1%, что также на 0,4 процентных пункта ниже предыдущего прогноза. Однако такой показатель возможен только в том случае, если Украина продолжит получать поддержку из-за рубежа, что представляется "все более неопределенным", следует из релиза. Тем временем инфляция остается высокой - около 10%, что побудило центробанк Украины повысить учетную ставку до 16%, уточняет институт. Отмечается, что это увеличило стоимость заимствований для бизнеса и домохозяйств и стало еще одним тормозом экономического роста. Для экономики России институт оставил свой летний прогноз без изменений. По прогнозам WIIW, по итогам текущего года ее рост составит 0,6%, а в 2027 году - 1,3%. Также ожидается, что средний рост экономики в восточных странах-членах ЕС по итогам текущего года составит 2,2%, что соответствует летнему прогнозу. А в 2027 году рост ускорится до 2,5% - незначительное повышение ожиданий, на 0,1 процентного пункта. Для всей еврозоны институт прогнозирует рост на 0,9% и 1% соответственно.

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мировая экономика, украина, ес