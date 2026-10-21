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Инвестиции в недвижимость России сократились за три квартала на 14% - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Инвестиции в недвижимость России сократились за три квартала на 14%
Инвестиции в недвижимость России сократились за три квартала на 14% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Инвестиции в недвижимость России сократились за три квартала на 14%
Инвестиции в недвижимость России сократились за три квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% – до 586,7 миллиарда рублей,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:45+0300
2026-10-21T16:45+0300
недвижимость
бизнес
россия
москва
петербург
санкт-петербург
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в недвижимость России сократились за три квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% – до 586,7 миллиарда рублей, подсчитала консалтинговая компания CORE.XP. "При этом количество сделок увеличилось на 3% – до 448. По прогнозу аналитиков компании, по итогам 2026 года объем вложений составит 800-850 миллиарда рублей против 1,1 триллиона рублей в 2025 году", - говорится в сообщении компании. Как указывается в нем, основное снижение инвестиционной активности в январе-сентябре пришлось на коммерческую недвижимость. За девять месяцев объем вложений в сегмент сократился на 26% – до 413,2 миллиарда рублей. Одновременно инвестиции в площадки под жилищное строительство выросли на 41% – до 173,5 миллиарда рублей. "В результате изменилась структура инвестиционного рынка. Доля коммерческой недвижимости в общем объеме вложений снизилась с 82 до 70%, тогда как доля площадок под жилье увеличилась с 18 до 30%", – отмечается в сообщении. Основным центром инвестиционной активности остается Москва. За три квартала 2026 года на столицу, по данным консалтинговой компании, пришелся 81% общего объема вложений в недвижимость России или 475 миллиардов рублей. Совокупная же доля Москвы и Петербурга составила 91%, добавляется в сообщении.
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недвижимость, бизнес, россия, москва, петербург, санкт-петербург
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16:45 21.10.2026
 
Инвестиции в недвижимость России сократились за три квартала на 14%

CORE.XP: инвестиции в недвижимость России сократились за три квартала 2026 года на 14%

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в недвижимость России сократились за три квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% – до 586,7 миллиарда рублей, подсчитала консалтинговая компания CORE.XP.
"При этом количество сделок увеличилось на 3% – до 448. По прогнозу аналитиков компании, по итогам 2026 года объем вложений составит 800-850 миллиарда рублей против 1,1 триллиона рублей в 2025 году", - говорится в сообщении компании.
Как указывается в нем, основное снижение инвестиционной активности в январе-сентябре пришлось на коммерческую недвижимость. За девять месяцев объем вложений в сегмент сократился на 26% – до 413,2 миллиарда рублей. Одновременно инвестиции в площадки под жилищное строительство выросли на 41% – до 173,5 миллиарда рублей.
"В результате изменилась структура инвестиционного рынка. Доля коммерческой недвижимости в общем объеме вложений снизилась с 82 до 70%, тогда как доля площадок под жилье увеличилась с 18 до 30%", – отмечается в сообщении.
Основным центром инвестиционной активности остается Москва. За три квартала 2026 года на столицу, по данным консалтинговой компании, пришелся 81% общего объема вложений в недвижимость России или 475 миллиардов рублей. Совокупная же доля Москвы и Петербурга составила 91%, добавляется в сообщении.
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯМОСКВАПетербургСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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