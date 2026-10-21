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Российский инвестор начал строительство горнолыжного курорта в Узбекистане - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Российский инвестор начал строительство горнолыжного курорта в Узбекистане
Российский инвестор начал строительство горнолыжного курорта в Узбекистане - 21.10.2026, ПРАЙМ
Российский инвестор начал строительство горнолыжного курорта в Узбекистане
Инвестор из России начал строительство в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана горнолыжного курорта за 300 миллионов долларов, сообщает пресс-служба... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:00+0300
2026-10-21T16:02+0300
бизнес
туризм
россия
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 21 окт - ПРАЙМ. Инвестор из России начал строительство в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана горнолыжного курорта за 300 миллионов долларов, сообщает пресс-служба президента республики Шавката Мирзиеева. По данным пресс-службы, в среду Мирзиеев в ходе поездки в Кашкадарьинскую область принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию и начала строительства 161 объекта общей стоимостью свыше 6 миллиардов долларов. "В Шахрисабзском районе совместно с российскими инвесторами намечено создать комплекс стоимостью 300 миллионов долларов, включающий канатную дорогу, гостиницу и горнолыжный курорт", - говорится в сообщении. Мирзиеев поблагодарил зарубежных партнеров и инвесторов за вложения в область, внедрение новых технологий и инноваций. Были заслушаны их предложения, добавили в пресс-службе президента. Ранее хокимият (администрация) Кашкадарьинской области сообщал, что планирует привлечь инвесторов из России к строительству горнолыжного курорта на территории кишлака Гелон. В частности, администрация провела переговоры с руководством ООО "Казанские Канатные Дороги" и архитектурного бюро "Гордеев". Строительство курорта планируется реализовать в три этапа до конца 2030 года. Кишлак Гелон расположен на высоте 2,6 тысячи метров над уровнем моря в горах Гиссарского хребта недалеко от Гиссарского водохранилища - одного из крупных гидрообъектов в Узбекистане.
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бизнес, туризм, россия, узбекистан, шавкат мирзиеев
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
16:00 21.10.2026 (обновлено: 16:02 21.10.2026)
 
Российский инвестор начал строительство горнолыжного курорта в Узбекистане

Инвестор из РФ начал строить горнолыжный курорт в Узбекистане за 300 миллионов долларов

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ТАШКЕНТ, 21 окт - ПРАЙМ. Инвестор из России начал строительство в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана горнолыжного курорта за 300 миллионов долларов, сообщает пресс-служба президента республики Шавката Мирзиеева.
По данным пресс-службы, в среду Мирзиеев в ходе поездки в Кашкадарьинскую область принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию и начала строительства 161 объекта общей стоимостью свыше 6 миллиардов долларов.
"В Шахрисабзском районе совместно с российскими инвесторами намечено создать комплекс стоимостью 300 миллионов долларов, включающий канатную дорогу, гостиницу и горнолыжный курорт", - говорится в сообщении.
Мирзиеев поблагодарил зарубежных партнеров и инвесторов за вложения в область, внедрение новых технологий и инноваций. Были заслушаны их предложения, добавили в пресс-службе президента.
Ранее хокимият (администрация) Кашкадарьинской области сообщал, что планирует привлечь инвесторов из России к строительству горнолыжного курорта на территории кишлака Гелон. В частности, администрация провела переговоры с руководством ООО "Казанские Канатные Дороги" и архитектурного бюро "Гордеев". Строительство курорта планируется реализовать в три этапа до конца 2030 года.
Кишлак Гелон расположен на высоте 2,6 тысячи метров над уровнем моря в горах Гиссарского хребта недалеко от Гиссарского водохранилища - одного из крупных гидрообъектов в Узбекистане.
 
БизнесТуризмРОССИЯУЗБЕКИСТАНШавкат Мирзиеев
 
 
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