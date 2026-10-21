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Альтернативные маршруты не заменят Ормузский пролив, заявили в Иране

Альтернативные маршруты не заменят Ормузский пролив, заявили в Иране - 21.10.2026, ПРАЙМ

Альтернативные маршруты не заменят Ормузский пролив, заявили в Иране

Тегеран считает, что альтернативные маршруты не заменят по важности Ормузский пролив, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:29+0300

2026-10-21T15:29+0300

2026-10-21T15:35+0300

бизнес

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аббас аракчи

financial times

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ТЕГЕРАН, 21 окт - ПРАЙМ. Тегеран считает, что альтернативные маршруты не заменят по важности Ормузский пролив, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Реальность такова, что в силу географии Иран всегда будет обладать беспрецедентными возможностями воздействовать на морское судоходство в Ормузском проливе. Что еще важнее - несмотря на шумиху по поводу альтернативных маршрутов, этот путь незаменим как для региона, так и для мировой экономики", - написал Аракчи в статье для издания Financial Times. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

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бизнес, мировая экономика, иран, ормузский пролив, тегеран, аббас аракчи, financial times