https://1prime.ru/20261021/issledovanie-874450288.html
Исследование показало, зачем россияне смотрят вакансии
Исследование показало, зачем россияне смотрят вакансии - 21.10.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, зачем россияне смотрят вакансии
Почти каждый пятый россиянин смотрит вакансии, чтобы объективно оценивать свои перспективы и устойчивость позиции на текущей работе, сообщает "Газета.Ru" со... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T02:10+0300
2026-10-21T02:10+0300
2026-10-21T02:10+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Почти каждый пятый россиянин смотрит вакансии, чтобы объективно оценивать свои перспективы и устойчивость позиции на текущей работе, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на результаты исследования девелоперской компании Level Group.
По данным издания, почти половина работающих россиян (46%) периодически или постоянно изучают открытые вакансии, даже если полностью довольны текущим местом и не собираются увольняться.
"Почти каждый пятый (19%) использует просмотр как инструмент самодиагностики — чтобы объективно оценивать свои перспективы и устойчивость позиции на текущей работе. Еще 13% проверяют зарплатные вилки своего уровня, а 10% напрямую сравнивают условия своего труда с рыночными реалиями", - пишет "Газета.Ru".
Как подчеркивает медиа, для части сотрудников просмотр вакансий стал привычным цифровым ритуалом: 16% заглядывают на сайты из любопытства, а 12% делают это на автомате во время рабочих пауз. Еще 6%, отмечает "Газета.Ru", используют мониторинг для развития карьеры, 5% - чтобы не пропустить редкий "оффер мечты", а 3% наблюдают за позициями в компаниях бывших работодателей.
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ПРАЙМ
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Исследование показало, зачем россияне смотрят вакансии
Level Group: почти каждый пятый россиянин смотрит вакансии, чтобы оценить свои перспективы
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Почти каждый пятый россиянин смотрит вакансии, чтобы объективно оценивать свои перспективы и устойчивость позиции на текущей работе, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на результаты исследования девелоперской компании Level Group.
По данным издания, почти половина работающих россиян (46%) периодически или постоянно изучают открытые вакансии, даже если полностью довольны текущим местом и не собираются увольняться.
"Почти каждый пятый (19%) использует просмотр как инструмент самодиагностики — чтобы объективно оценивать свои перспективы и устойчивость позиции на текущей работе. Еще 13% проверяют зарплатные вилки своего уровня, а 10% напрямую сравнивают условия своего труда с рыночными реалиями", - пишет "Газета.Ru".
Как подчеркивает медиа, для части сотрудников просмотр вакансий стал привычным цифровым ритуалом: 16% заглядывают на сайты из любопытства, а 12% делают это на автомате во время рабочих пауз. Еще 6%, отмечает "Газета.Ru", используют мониторинг для развития карьеры, 5% - чтобы не пропустить редкий "оффер мечты", а 3% наблюдают за позициями в компаниях бывших работодателей.