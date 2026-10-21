https://1prime.ru/20261021/issledovanie-874450288.html

Исследование показало, зачем россияне смотрят вакансии

Исследование показало, зачем россияне смотрят вакансии - 21.10.2026, ПРАЙМ

Исследование показало, зачем россияне смотрят вакансии

Почти каждый пятый россиянин смотрит вакансии, чтобы объективно оценивать свои перспективы и устойчивость позиции на текущей работе, сообщает "Газета.Ru" со... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T02:10+0300

2026-10-21T02:10+0300

2026-10-21T02:10+0300

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874450288.jpg?1792537815

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Почти каждый пятый россиянин смотрит вакансии, чтобы объективно оценивать свои перспективы и устойчивость позиции на текущей работе, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на результаты исследования девелоперской компании Level Group. По данным издания, почти половина работающих россиян (46%) периодически или постоянно изучают открытые вакансии, даже если полностью довольны текущим местом и не собираются увольняться. "Почти каждый пятый (19%) использует просмотр как инструмент самодиагностики — чтобы объективно оценивать свои перспективы и устойчивость позиции на текущей работе. Еще 13% проверяют зарплатные вилки своего уровня, а 10% напрямую сравнивают условия своего труда с рыночными реалиями", - пишет "Газета.Ru". Как подчеркивает медиа, для части сотрудников просмотр вакансий стал привычным цифровым ритуалом: 16% заглядывают на сайты из любопытства, а 12% делают это на автомате во время рабочих пауз. Еще 6%, отмечает "Газета.Ru", используют мониторинг для развития карьеры, 5% - чтобы не пропустить редкий "оффер мечты", а 3% наблюдают за позициями в компаниях бывших работодателей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40