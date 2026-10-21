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Исследование показало, зачем россияне смотрят вакансии - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Исследование показало, зачем россияне смотрят вакансии
Исследование показало, зачем россияне смотрят вакансии - 21.10.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, зачем россияне смотрят вакансии
Почти каждый пятый россиянин смотрит вакансии, чтобы объективно оценивать свои перспективы и устойчивость позиции на текущей работе, сообщает "Газета.Ru" со... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T02:10+0300
2026-10-21T02:10+0300
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874450288.jpg?1792537815
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Почти каждый пятый россиянин смотрит вакансии, чтобы объективно оценивать свои перспективы и устойчивость позиции на текущей работе, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на результаты исследования девелоперской компании Level Group. По данным издания, почти половина работающих россиян (46%) периодически или постоянно изучают открытые вакансии, даже если полностью довольны текущим местом и не собираются увольняться. "Почти каждый пятый (19%) использует просмотр как инструмент самодиагностики — чтобы объективно оценивать свои перспективы и устойчивость позиции на текущей работе. Еще 13% проверяют зарплатные вилки своего уровня, а 10% напрямую сравнивают условия своего труда с рыночными реалиями", - пишет "Газета.Ru". Как подчеркивает медиа, для части сотрудников просмотр вакансий стал привычным цифровым ритуалом: 16% заглядывают на сайты из любопытства, а 12% делают это на автомате во время рабочих пауз. Еще 6%, отмечает "Газета.Ru", используют мониторинг для развития карьеры, 5% - чтобы не пропустить редкий "оффер мечты", а 3% наблюдают за позициями в компаниях бывших работодателей.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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02:10 21.10.2026
 
Исследование показало, зачем россияне смотрят вакансии

Level Group: почти каждый пятый россиянин смотрит вакансии, чтобы оценить свои перспективы

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Почти каждый пятый россиянин смотрит вакансии, чтобы объективно оценивать свои перспективы и устойчивость позиции на текущей работе, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на результаты исследования девелоперской компании Level Group.
По данным издания, почти половина работающих россиян (46%) периодически или постоянно изучают открытые вакансии, даже если полностью довольны текущим местом и не собираются увольняться.
"Почти каждый пятый (19%) использует просмотр как инструмент самодиагностики — чтобы объективно оценивать свои перспективы и устойчивость позиции на текущей работе. Еще 13% проверяют зарплатные вилки своего уровня, а 10% напрямую сравнивают условия своего труда с рыночными реалиями", - пишет "Газета.Ru".
Как подчеркивает медиа, для части сотрудников просмотр вакансий стал привычным цифровым ритуалом: 16% заглядывают на сайты из любопытства, а 12% делают это на автомате во время рабочих пауз. Еще 6%, отмечает "Газета.Ru", используют мониторинг для развития карьеры, 5% - чтобы не пропустить редкий "оффер мечты", а 3% наблюдают за позициями в компаниях бывших работодателей.
 
 
 
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