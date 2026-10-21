https://1prime.ru/20261021/italija-874492268.html

СМИ: пять аэропортов в Италии сообщили о нехватке топлива из-за протестов

СМИ: пять аэропортов в Италии сообщили о нехватке топлива из-за протестов - 21.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: пять аэропортов в Италии сообщили о нехватке топлива из-за протестов

По меньшей мере пять аэропортов Италии столкнулись с перебоями в поставках авиационного топлива на фоне протестов и блокировок дорог грузоперевозчиками,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T19:51+0300

2026-10-21T19:51+0300

2026-10-21T19:55+0300

италия

топливо

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РИМ, 21 окт - ПРАЙМ. По меньшей мере пять аэропортов Италии столкнулись с перебоями в поставках авиационного топлива на фоне протестов и блокировок дорог грузоперевозчиками, сообщает газета Corriere della Sera cо ссылкой на источники в отрасли. По данным издания, аэропорты Неаполя, Салерно, Бари, Бриндизи и Палермо выпустили авиационные уведомления NOTAM, в которых предупредили авиакомпании об ограниченной доступности керосина и рекомендовали по возможности заправляться в других аэропортах. В аэропорту Неаполя пилотам рекомендовали при наличии технической возможности загружать больше топлива в аэропорту вылета, чтобы сократить потребность в заправке на месте. В Салерно авиакомпаниям предложили брать достаточное количество топлива в предыдущем аэропорту, чтобы обеспечить обратный рейс без дозаправки. Международный лоукостер Wizz Air подтвердил, что перебои затронули его работу. "Нехватка топлива, зафиксированная в некоторых аэропортах, приводит к операционным ограничениям, которые могут отразиться на рейсах из Италии и в Италию", - приводит издание заявление авиакомпании. В Wizz Air отметили, что координируют действия с аэропортами и поставщиками топлива, рассматривают альтернативные варианты заправки и при необходимости корректируют полетные операции. Ранее Национальная служба обеспечения полетов гражданской авиации Италии (Enav) сообщила об отсутствии топлива Jet A1 в аэропортах Реджо-ди-Калабрия и Кротоне. Ограничения там действуют до 22.00 23 октября. В сообщении Corriere эти аэропорты не упоминаются. Протесты итальянских автоперевозчиков против роста цен на топливо сопровождаются блокированием дорог и транспортных развязок на юге страны, что затрудняет доставку различных товаров.

италия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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италия, топливо