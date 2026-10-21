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Требования к летной годности воздушных судов малой вместимости изменят

Требования к летной годности воздушных судов малой вместимости изменят - 21.10.2026, ПРАЙМ

Требования к летной годности воздушных судов малой вместимости изменят

Требования к летной годности воздушных судов малой вместимости будут изменены, они будут соответствовать риск-ориентированному подходу и позволят облегчить... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:53+0300

2026-10-21T15:53+0300

2026-10-21T16:00+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Требования к летной годности воздушных судов малой вместимости будут изменены, они будут соответствовать риск-ориентированному подходу и позволят облегчить инвестиции в малую авиацию, заявил кандидат на пост главы Минтранса РФ Дмитрий Ядров. "В ближайшем времени будут изменены нормы летной годности для самолетов и вертолетов, которые перевозят небольшое количество людей, и они будут соответствовать риск-ориентированному подходу. И тогда уже те компании, которые будут инвестировать в развитие малой авиации, они, конечно, будут сталкиваться с не таким большим количеством необходимых средств для реализации этой задачи", - сказал Ядров, выступая на заседании Госдумы. Госдума на заседании в среду рассматривает кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта, направленные на утверждение премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В частности, нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль, а действующий глава Росавиации Ядров – на пост министра транспорта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, михаил мишустин, госдума, росавиация