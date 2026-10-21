Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Якутске теплоход сел на мель - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/jakutsk-874462076.html
В Якутске теплоход сел на мель
В Якутске теплоход сел на мель - 21.10.2026, ПРАЙМ
В Якутске теплоход сел на мель
Теплоход "Московский-11" сел на мель в 700 метрах от берега во время рейса из Якутска в Нижний Бестях, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T11:46+0300
2026-10-21T11:46+0300
россия
якутск
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874462076.jpg?1792572392
УЛАН-УДЭ, 21 окт – ПРАЙМ. Теплоход "Московский-11" сел на мель в 700 метрах от берега во время рейса из Якутска в Нижний Бестях, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня теплоход "Московский-11", принадлежащий ООО "Ленатранс", при следовании по маршруту Якутск (станция Намыв) – Нижний Бестях на расстоянии 700 метров от берега сел на мель. Пассажиры и экипаж не пострадали", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, сейчас проводятся работы по снятию теплохода с мели. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что на судне находятся 90 пассажиров и пять членов экипажа. Минтранс республики уточняет, что некоторые пассажиры планировали продолжить путь поездом. В связи со сложившейся ситуацией на реке железнодорожный состав ожидает их на станции.
якутск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, якутск
РОССИЯ, Якутск
11:46 21.10.2026
 
В Якутске теплоход сел на мель

Теплоход сел на мель в 700 метрах от берега во время рейса из Якутска в Нижний Бестях

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
УЛАН-УДЭ, 21 окт – ПРАЙМ. Теплоход "Московский-11" сел на мель в 700 метрах от берега во время рейса из Якутска в Нижний Бестях, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня теплоход "Московский-11", принадлежащий ООО "Ленатранс", при следовании по маршруту Якутск (станция Намыв) – Нижний Бестях на расстоянии 700 метров от берега сел на мель. Пассажиры и экипаж не пострадали", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, сейчас проводятся работы по снятию теплохода с мели. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что на судне находятся 90 пассажиров и пять членов экипажа.
Минтранс республики уточняет, что некоторые пассажиры планировали продолжить путь поездом. В связи со сложившейся ситуацией на реке железнодорожный состав ожидает их на станции.
 
РОССИЯЯкутск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала