https://1prime.ru/20261021/jakutsk-874462076.html
В Якутске теплоход сел на мель
В Якутске теплоход сел на мель - 21.10.2026, ПРАЙМ
В Якутске теплоход сел на мель
Теплоход "Московский-11" сел на мель в 700 метрах от берега во время рейса из Якутска в Нижний Бестях, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T11:46+0300
2026-10-21T11:46+0300
2026-10-21T11:46+0300
россия
якутск
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УЛАН-УДЭ, 21 окт – ПРАЙМ. Теплоход "Московский-11" сел на мель в 700 метрах от берега во время рейса из Якутска в Нижний Бестях, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня теплоход "Московский-11", принадлежащий ООО "Ленатранс", при следовании по маршруту Якутск (станция Намыв) – Нижний Бестях на расстоянии 700 метров от берега сел на мель. Пассажиры и экипаж не пострадали", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, сейчас проводятся работы по снятию теплохода с мели. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что на судне находятся 90 пассажиров и пять членов экипажа.
Минтранс республики уточняет, что некоторые пассажиры планировали продолжить путь поездом. В связи со сложившейся ситуацией на реке железнодорожный состав ожидает их на станции.
якутск
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россия, якутск
В Якутске теплоход сел на мель
Теплоход сел на мель в 700 метрах от берега во время рейса из Якутска в Нижний Бестях
УЛАН-УДЭ, 21 окт – ПРАЙМ. Теплоход "Московский-11" сел на мель в 700 метрах от берега во время рейса из Якутска в Нижний Бестях, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня теплоход "Московский-11", принадлежащий ООО "Ленатранс", при следовании по маршруту Якутск (станция Намыв) – Нижний Бестях на расстоянии 700 метров от берега сел на мель. Пассажиры и экипаж не пострадали", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, сейчас проводятся работы по снятию теплохода с мели. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что на судне находятся 90 пассажиров и пять членов экипажа.
Минтранс республики уточняет, что некоторые пассажиры планировали продолжить путь поездом. В связи со сложившейся ситуацией на реке железнодорожный состав ожидает их на станции.