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Юрист назвал главное отличие подарка от взятки
Юрист назвал главное отличие подарка от взятки - 21.10.2026, ПРАЙМ
Юрист назвал главное отличие подарка от взятки
Главное отличие подарка от взятки - это не денежный эквивалент, а корыстный мотив и цель его передачи, рассказал РИА Новости юрист Центра правопорядка в Москве... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T06:58+0300
2026-10-21T06:58+0300
2026-10-21T08:49+0300
общество
россия
москва
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Главное отличие подарка от взятки - это не денежный эквивалент, а корыстный мотив и цель его передачи, рассказал РИА Новости юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский. "Главное отличие подарка от взятки - это не цена, а цель передачи. Если подарок вручают в благодарность без ожидания встречной услуги, это само по себе не является взяткой, даже если предел стоимости подарка превышен", - сказал он. Хаминский отметил, что даже символический подарок не гарантирует отсутствия негативных правовых последствий, если он связан с ожиданием встречной услуги. При этом юрист поясняет, что взяткой может быть и небольшая сумма, так как минимального порога, ниже которого взятка автоматически перестает быть преступлением, в законе нет.
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общество , россия, москва
Общество , РОССИЯ, МОСКВА
Юрист назвал главное отличие подарка от взятки
Хаминский: даже символический подарок может стать взяткой при ожидании услуги
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Главное отличие подарка от взятки - это не денежный эквивалент, а корыстный мотив и цель его передачи, рассказал РИА Новости юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.
"Главное отличие подарка от взятки - это не цена, а цель передачи. Если подарок вручают в благодарность без ожидания встречной услуги, это само по себе не является взяткой, даже если предел стоимости подарка превышен", - сказал он.
Хаминский отметил, что даже символический подарок не гарантирует отсутствия негативных правовых последствий, если он связан с ожиданием встречной услуги.
При этом юрист поясняет, что взяткой может быть и небольшая сумма, так как минимального порога, ниже которого взятка автоматически перестает быть преступлением, в законе нет.