https://1prime.ru/20261021/jurist-874451325.html

Юрист назвал главное отличие подарка от взятки

Юрист назвал главное отличие подарка от взятки - 21.10.2026, ПРАЙМ

Юрист назвал главное отличие подарка от взятки

Главное отличие подарка от взятки - это не денежный эквивалент, а корыстный мотив и цель его передачи, рассказал РИА Новости юрист Центра правопорядка в Москве... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T06:58+0300

2026-10-21T06:58+0300

2026-10-21T08:49+0300

общество

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Главное отличие подарка от взятки - это не денежный эквивалент, а корыстный мотив и цель его передачи, рассказал РИА Новости юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский. "Главное отличие подарка от взятки - это не цена, а цель передачи. Если подарок вручают в благодарность без ожидания встречной услуги, это само по себе не является взяткой, даже если предел стоимости подарка превышен", - сказал он. Хаминский отметил, что даже символический подарок не гарантирует отсутствия негативных правовых последствий, если он связан с ожиданием встречной услуги. При этом юрист поясняет, что взяткой может быть и небольшая сумма, так как минимального порога, ниже которого взятка автоматически перестает быть преступлением, в законе нет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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