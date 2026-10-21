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"Камаз" сократил чистый убыток по РСБУ на 35% - 21.10.2026, ПРАЙМ
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"Камаз" сократил чистый убыток по РСБУ на 35%
"Камаз" сократил чистый убыток по РСБУ на 35% - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Камаз" сократил чистый убыток по РСБУ на 35%
Крупнейший российский производитель грузовой техники "Камаз" по итогам девяти месяцев 2026 года получил чистый убыток по РСБУ в размере 18,89 миллиарда рублей,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:25+0300
2026-10-21T17:25+0300
бизнес
россия
финансы
камаз
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель грузовой техники "Камаз" по итогам девяти месяцев 2026 года получил чистый убыток по РСБУ в размере 18,89 миллиарда рублей, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. "Компания сократила чистый убыток по итогам трех кварталов на 35 процентов – 18,89 миллиарда рублей против 29,1 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении производителя на платформе "Макс". Выручка автоконцерна за отчетный период выросла на 5% в годовом выражении и составила 214,23 миллиарда рублей, несмотря на снижение продаж новых грузовиков в России на 16%. "Доля "Камаза" на рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн выросла на 5% и составила по регистрациям 37%. Главным фактором полученного результата стал рост продаж нового модельного ряда автомобилей флагманского поколения К5, доля которых с начала года выросла на 8%", - отметил производитель.
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40
192
40
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бизнес, россия, финансы, камаз
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Камаз
17:25 21.10.2026
 
"Камаз" сократил чистый убыток по РСБУ на 35%

"Камаз" за девять месяцев получил чистый убыток по РСБУ в 18,89 миллиарда рублей

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель грузовой техники "Камаз" по итогам девяти месяцев 2026 года получил чистый убыток по РСБУ в размере 18,89 миллиарда рублей, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.
"Компания сократила чистый убыток по итогам трех кварталов на 35 процентов – 18,89 миллиарда рублей против 29,1 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении производителя на платформе "Макс".
Выручка автоконцерна за отчетный период выросла на 5% в годовом выражении и составила 214,23 миллиарда рублей, несмотря на снижение продаж новых грузовиков в России на 16%.
"Доля "Камаза" на рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн выросла на 5% и составила по регистрациям 37%. Главным фактором полученного результата стал рост продаж нового модельного ряда автомобилей флагманского поколения К5, доля которых с начала года выросла на 8%", - отметил производитель.
 
БизнесРОССИЯФинансыКамаз
 
 
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