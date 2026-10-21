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Казахстан и Китай проработают проект беспилотных грузоперевозок
Казахстан и Китай проработают проект беспилотных грузоперевозок - 21.10.2026, ПРАЙМ
Казахстан и Китай проработают проект беспилотных грузоперевозок
Казахстан и Китай проработают проект беспилотных грузоперевозок между странами, а также внедрение цифровых технологий в дорожную инфраструктуру, сообщили в... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:56+0300
2026-10-21T15:56+0300
2026-10-21T15:56+0300
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АЛМА-АТА, 21 окт - ПРАЙМ. Казахстан и Китай проработают проект беспилотных грузоперевозок между странами, а также внедрение цифровых технологий в дорожную инфраструктуру, сообщили в казахстанском министерстве транспорта.
Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт ("КаздорНИИ") и китайская China TransInfo Group, специализирующаяся на разработке интеллектуальных транспортных систем, технологий автономного вождения и цифровых решений для дорожной инфраструктуры, подписали в Астане соглашение о создании совместного центра для развития беспилотного транспорта и цифровизации дорожной отрасли Казахстана.
"Ключевым направлением сотрудничества станет реализация пилотного проекта автономных грузовых перевозок по международному маршруту Китай - Казахстан", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, стороны планируют внедрить автоматическое взвешивание грузовиков в движении, создать полигон для испытания беспилотного транспорта и разработать систему управления дорожными операциями с обменом данными между профильными службами.
В мае 2026 года Казахстан и Россия провели первый тестовый рейс беспилотных грузовиков по маршруту Астана - Москва протяженностью около трех тысяч километров. Грузовые автомобили "Камаз" пересекли границу через пункты пропуска "Жана Жол" в Казахстане и Петухово в России. По данным минтранса Казахстана, поездка заняла двое суток - более чем вдвое меньше обычного времени.
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бизнес, мировая экономика, казахстан, китай, астана, камаз
Бизнес, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, Астана, Камаз
Казахстан и Китай проработают проект беспилотных грузоперевозок
Казахстан и Китай проработают проект беспилотных грузоперевозок
АЛМА-АТА, 21 окт - ПРАЙМ. Казахстан и Китай проработают проект беспилотных грузоперевозок между странами, а также внедрение цифровых технологий в дорожную инфраструктуру, сообщили в казахстанском министерстве транспорта.
Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт ("КаздорНИИ") и китайская China TransInfo Group, специализирующаяся на разработке интеллектуальных транспортных систем, технологий автономного вождения и цифровых решений для дорожной инфраструктуры, подписали в Астане соглашение о создании совместного центра для развития беспилотного транспорта и цифровизации дорожной отрасли Казахстана.
"Ключевым направлением сотрудничества станет реализация пилотного проекта автономных грузовых перевозок по международному маршруту Китай - Казахстан", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, стороны планируют внедрить автоматическое взвешивание грузовиков в движении, создать полигон для испытания беспилотного транспорта и разработать систему управления дорожными операциями с обменом данными между профильными службами.
В мае 2026 года Казахстан и Россия провели первый тестовый рейс беспилотных грузовиков по маршруту Астана - Москва протяженностью около трех тысяч километров. Грузовые автомобили "Камаз" пересекли границу через пункты пропуска "Жана Жол" в Казахстане и Петухово в России. По данным минтранса Казахстана, поездка заняла двое суток - более чем вдвое меньше обычного времени.