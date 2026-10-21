Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кентукки построят крупнейший в США атомный энергетический комплекс - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/kentukki-874480699.html
В Кентукки построят крупнейший в США атомный энергетический комплекс
В Кентукки построят крупнейший в США атомный энергетический комплекс - 21.10.2026, ПРАЙМ
В Кентукки построят крупнейший в США атомный энергетический комплекс
Компания The Nuclear Company (TNC) объявила о планах построить в американском штате Кентукки атомный энергетический комплекс Prosperity One, который при полной... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:36+0300
2026-10-21T16:36+0300
технологии
сша
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874480699.jpg?1792589802
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Компания The Nuclear Company (TNC) объявила о планах построить в американском штате Кентукки атомный энергетический комплекс Prosperity One, который при полной реализации станет крупнейшим в США. Американская компания The Nuclear Company была основана в 2023 году. Ее цель - модернизация строительства атомных электростанций в США. "The Nuclear Company предлагает проект Prosperity One... комплекс по производству ядерной энергии, включающий до шести реакторов AP1000", - говорится в сообщении на сайте проекта. Комплекс планируют разместить в округе Льюис на востоке Кентукки, вдоль реки Огайо. Общая мощность всех шести реакторов может составить около 6,6 гигаватта и тем самым превзойти любое действующее аналогичное предприятие в США. По данным организации, это будет первый коммерческий атомный энергетический проект в штате. На данный момент TNC договорилась с местным землевладельцем о возможности приобрести участок в регионе и оценивает, сколько дополнительной земли потребуется для всего комплекса. Однако стоимость проекта, источники финансирования и сроки ввода комплекса в эксплуатацию пока не раскрываются. Крупнейшей действующей АЭС в стране на данный момент является Вогтль в штате Джорджия, следует из данных Управления энергетической информации США. Четыре ее реактора имеют совокупную мощность более 4,5 гигаватт. Администрация президента США Дональда Трампа стремится существенно увеличить производство атомной энергии в связи с ростом спроса на электроэнергию, в том числе из-за бума центров обработки данных и искусственного интеллекта.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, сша, дональд трамп
Технологии, США, Дональд Трамп
16:36 21.10.2026
 
В Кентукки построят крупнейший в США атомный энергетический комплекс

В Кентукки построят крупнейший в США атомный энергетический комплекс

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Компания The Nuclear Company (TNC) объявила о планах построить в американском штате Кентукки атомный энергетический комплекс Prosperity One, который при полной реализации станет крупнейшим в США.
Американская компания The Nuclear Company была основана в 2023 году. Ее цель - модернизация строительства атомных электростанций в США.
"The Nuclear Company предлагает проект Prosperity One... комплекс по производству ядерной энергии, включающий до шести реакторов AP1000", - говорится в сообщении на сайте проекта.
Комплекс планируют разместить в округе Льюис на востоке Кентукки, вдоль реки Огайо. Общая мощность всех шести реакторов может составить около 6,6 гигаватта и тем самым превзойти любое действующее аналогичное предприятие в США. По данным организации, это будет первый коммерческий атомный энергетический проект в штате.
На данный момент TNC договорилась с местным землевладельцем о возможности приобрести участок в регионе и оценивает, сколько дополнительной земли потребуется для всего комплекса. Однако стоимость проекта, источники финансирования и сроки ввода комплекса в эксплуатацию пока не раскрываются.
Крупнейшей действующей АЭС в стране на данный момент является Вогтль в штате Джорджия, следует из данных Управления энергетической информации США. Четыре ее реактора имеют совокупную мощность более 4,5 гигаватт.
Администрация президента США Дональда Трампа стремится существенно увеличить производство атомной энергии в связи с ростом спроса на электроэнергию, в том числе из-за бума центров обработки данных и искусственного интеллекта.
 
ТехнологииСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала