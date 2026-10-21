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В Кентукки построят крупнейший в США атомный энергетический комплекс

В Кентукки построят крупнейший в США атомный энергетический комплекс - 21.10.2026, ПРАЙМ

В Кентукки построят крупнейший в США атомный энергетический комплекс

Компания The Nuclear Company (TNC) объявила о планах построить в американском штате Кентукки атомный энергетический комплекс Prosperity One, который при полной... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:36+0300

2026-10-21T16:36+0300

2026-10-21T16:36+0300

технологии

сша

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Компания The Nuclear Company (TNC) объявила о планах построить в американском штате Кентукки атомный энергетический комплекс Prosperity One, который при полной реализации станет крупнейшим в США. Американская компания The Nuclear Company была основана в 2023 году. Ее цель - модернизация строительства атомных электростанций в США. "The Nuclear Company предлагает проект Prosperity One... комплекс по производству ядерной энергии, включающий до шести реакторов AP1000", - говорится в сообщении на сайте проекта. Комплекс планируют разместить в округе Льюис на востоке Кентукки, вдоль реки Огайо. Общая мощность всех шести реакторов может составить около 6,6 гигаватта и тем самым превзойти любое действующее аналогичное предприятие в США. По данным организации, это будет первый коммерческий атомный энергетический проект в штате. На данный момент TNC договорилась с местным землевладельцем о возможности приобрести участок в регионе и оценивает, сколько дополнительной земли потребуется для всего комплекса. Однако стоимость проекта, источники финансирования и сроки ввода комплекса в эксплуатацию пока не раскрываются. Крупнейшей действующей АЭС в стране на данный момент является Вогтль в штате Джорджия, следует из данных Управления энергетической информации США. Четыре ее реактора имеют совокупную мощность более 4,5 гигаватт. Администрация президента США Дональда Трампа стремится существенно увеличить производство атомной энергии в связи с ростом спроса на электроэнергию, в том числе из-за бума центров обработки данных и искусственного интеллекта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, сша, дональд трамп