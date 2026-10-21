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В Кентукки построят крупнейший в США атомный энергетический комплекс
В Кентукки построят крупнейший в США атомный энергетический комплекс - 21.10.2026, ПРАЙМ
В Кентукки построят крупнейший в США атомный энергетический комплекс
Компания The Nuclear Company (TNC) объявила о планах построить в американском штате Кентукки атомный энергетический комплекс Prosperity One, который при полной... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:36+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Компания The Nuclear Company (TNC) объявила о планах построить в американском штате Кентукки атомный энергетический комплекс Prosperity One, который при полной реализации станет крупнейшим в США.
Американская компания The Nuclear Company была основана в 2023 году. Ее цель - модернизация строительства атомных электростанций в США.
"The Nuclear Company предлагает проект Prosperity One... комплекс по производству ядерной энергии, включающий до шести реакторов AP1000", - говорится в сообщении на сайте проекта.
Комплекс планируют разместить в округе Льюис на востоке Кентукки, вдоль реки Огайо. Общая мощность всех шести реакторов может составить около 6,6 гигаватта и тем самым превзойти любое действующее аналогичное предприятие в США. По данным организации, это будет первый коммерческий атомный энергетический проект в штате.
На данный момент TNC договорилась с местным землевладельцем о возможности приобрести участок в регионе и оценивает, сколько дополнительной земли потребуется для всего комплекса. Однако стоимость проекта, источники финансирования и сроки ввода комплекса в эксплуатацию пока не раскрываются.
Крупнейшей действующей АЭС в стране на данный момент является Вогтль в штате Джорджия, следует из данных Управления энергетической информации США. Четыре ее реактора имеют совокупную мощность более 4,5 гигаватт.
Администрация президента США Дональда Трампа стремится существенно увеличить производство атомной энергии в связи с ростом спроса на электроэнергию, в том числе из-за бума центров обработки данных и искусственного интеллекта.
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технологии, сша, дональд трамп
Технологии, США, Дональд Трамп
В Кентукки построят крупнейший в США атомный энергетический комплекс
В Кентукки построят крупнейший в США атомный энергетический комплекс
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Компания The Nuclear Company (TNC) объявила о планах построить в американском штате Кентукки атомный энергетический комплекс Prosperity One, который при полной реализации станет крупнейшим в США.
Американская компания The Nuclear Company была основана в 2023 году. Ее цель - модернизация строительства атомных электростанций в США.
"The Nuclear Company предлагает проект Prosperity One... комплекс по производству ядерной энергии, включающий до шести реакторов AP1000", - говорится в сообщении на сайте проекта.
Комплекс планируют разместить в округе Льюис на востоке Кентукки, вдоль реки Огайо. Общая мощность всех шести реакторов может составить около 6,6 гигаватта и тем самым превзойти любое действующее аналогичное предприятие в США. По данным организации, это будет первый коммерческий атомный энергетический проект в штате.
На данный момент TNC договорилась с местным землевладельцем о возможности приобрести участок в регионе и оценивает, сколько дополнительной земли потребуется для всего комплекса. Однако стоимость проекта, источники финансирования и сроки ввода комплекса в эксплуатацию пока не раскрываются.
Крупнейшей действующей АЭС в стране на данный момент является Вогтль в штате Джорджия, следует из данных Управления энергетической информации США. Четыре ее реактора имеют совокупную мощность более 4,5 гигаватт.
Администрация президента США Дональда Трампа стремится существенно увеличить производство атомной энергии в связи с ростом спроса на электроэнергию, в том числе из-за бума центров обработки данных и искусственного интеллекта.