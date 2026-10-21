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Власти США отчитались об изъятии почти 600 килограммов кокаина - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Власти США отчитались об изъятии почти 600 килограммов кокаина
Власти США отчитались об изъятии почти 600 килограммов кокаина - 21.10.2026, ПРАЙМ
Власти США отчитались об изъятии почти 600 килограммов кокаина
Американские силовики изъяли 594 килограмма кокаина со скоростного катера в Карибском море, трое арестованы, сообщили в Южной межведомственной целевой группе... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T22:49+0300
2026-10-21T22:49+0300
карибское море
сша
наркотики
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НЬЮ-ЙОРК, 21 окт – ПРАЙМ. Американские силовики изъяли 594 килограмма кокаина со скоростного катера в Карибском море, трое арестованы, сообщили в Южной межведомственной целевой группе (включает в себя военных, пограничников и других силовиков). "Были изъяты 594 килограмма кокаина", – указывает группа в Х. Там также отметили, что три человека были арестованы. Американский президент Дональд Трамп ранее неоднократно обещал начать наносить удары по наркокартелям на суше.
карибское море
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
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192
40
карибское море, сша, наркотики
Карибское море, США, наркотики
22:49 21.10.2026
 
Власти США отчитались об изъятии почти 600 килограммов кокаина

Американские силовики изъяли 594 килограмма кокаина со скоростного катера в Карибском море

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НЬЮ-ЙОРК, 21 окт – ПРАЙМ. Американские силовики изъяли 594 килограмма кокаина со скоростного катера в Карибском море, трое арестованы, сообщили в Южной межведомственной целевой группе (включает в себя военных, пограничников и других силовиков).
"Были изъяты 594 килограмма кокаина", – указывает группа в Х.
Там также отметили, что три человека были арестованы.
Американский президент Дональд Трамп ранее неоднократно обещал начать наносить удары по наркокартелям на суше.
 
Карибское мореСШАнаркотики
 
 
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