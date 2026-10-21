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Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении законопроект о картографии

Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении законопроект о картографии - 21.10.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении законопроект о картографии

Думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, внесенный... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T11:31+0300

2026-10-21T11:31+0300

2026-10-21T11:31+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, внесенный правительством и направленный на совершенствование порядка планирования картографических работ, и на заседание Думы его планируется вынести 10 ноября, сообщили РИА новости в комитете. Документ обязывает региональные власти уведомлять публично-правовую компанию "Роскадастр" через федеральный портал пространственных данных о планируемых на три года картографических работах, в том числе на местном уровне, выполняемых за счет средств регионального и местного бюджетов соответственно, а Росреестр должен будет утверждать единый план выполнения картографических работ. Предлагаемые изменения исключат возможность создания дублирующих картографических материалов в отношении одних и тех же территорий, считают авторы законопроекта. "Мы, к сожалению, ежегодно фиксируем дублирование работ, которые проводят регионы и органы местного самоуправления с теми работами, которые мы проводим на федеральном уровне. То есть мы видим совпадение и по масштабам, и по районам работ. И считаем, что это на сегодняшний день неэффективное расходование денежных средств", - заявил на заседании комитета замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий Реализация законопроекта позволит избежать избыточных бюджетных расходов, учесть региональные потребности и повысить эффективность картографической деятельности, пояснил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин. Законопроект также предусматривает создание национального научно-технического совета в сфере геодезии, картографии, пространственных данных и геоинформационных технологий. Его создадут для экспертной оценки проектов и программ в этой сфере, а также координации научно-технологической деятельности и разработки стратегических направлений развития. Кроме того, расходы на ликвидацию "Роскадастром" пунктов государственной геодезической сети по инициативе заинтересованных лиц предлагается возложить на инициатора их ликвидации. Такие работы сейчас выполняет только "Роскадастр" с одновременным созданием нового пункта. Комитет, поддержав законопроект, тем не менее, отметил необходимость его последующей доработки. "По мнению комитета, в более системной проработке нуждаются подходы к регулированию выполнения картографических работ за средства бюджетов всех уровней, в частности, использования ресурсов ППК "Роскадастр" для указанных целей", - сообщил Чаплин. Помимо этого, комитет считает необходимым предусмотреть дополнительные законодательные решения, направленные на обеспечение качества и достоверности пространственных данных и сведений, включаемых в федеральную госинформсистему "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных". "В частности, ввести ответственность за предоставление ненадлежащих сведений", - пояснил депутат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , роскадастр, госдума, росреестр