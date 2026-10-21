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Частные компании заинтересовались созданием спутниковой техники - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Частные компании заинтересовались созданием спутниковой техники
Частные компании заинтересовались созданием спутниковой техники - 21.10.2026, ПРАЙМ
Частные компании заинтересовались созданием спутниковой техники
Уже целый ряд частных российских компаний проявили интерес к созданию космической техники, в том числе, спутниковых систем для обеспечения широкополосного... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:15+0300
2026-10-21T10:15+0300
технологии
россия
дмитрий баканов
роскосмос
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874456471.jpg?1792566927
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Уже целый ряд частных российских компаний проявили интерес к созданию космической техники, в том числе, спутниковых систем для обеспечения широкополосного доступа в интернет, сообщил "Роскосмос". "В настоящее время ряд отечественных компаний проявили интерес к ракетостроению, созданию низкоорбитальных спутниковых группировок связи для широкополосного доступа в интернет, проведения оптической и радарной съемки поверхности Земли", - говорится в сообщении. Как рассказал на встрече со студентами Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, привлечение частных коммерческих структур в ракетно-космическую отрасль будет стимулировать ее развитие. "Есть ряд сегментов, где должна сохраняться монополия государства, они связаны с обеспечением стратегической безопасности и защиты суверенитета, но в других направлениях частный бизнес может быть более эффективным", - приводит пресс-служба слова Баканова. Глава госкорпорации отметил, что частные организации могут быстрее, чем государственные предприятия, производить, тестировать и интегрировать в единую систему тысячи компонентов, из которых состоит современный космический аппарат.
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технологии, россия, дмитрий баканов, роскосмос
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Баканов, Роскосмос
10:15 21.10.2026
 
Частные компании заинтересовались созданием спутниковой техники

"Роскосмос": частные компании заинтересовались созданием спутниковых систем связи

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Уже целый ряд частных российских компаний проявили интерес к созданию космической техники, в том числе, спутниковых систем для обеспечения широкополосного доступа в интернет, сообщил "Роскосмос".
"В настоящее время ряд отечественных компаний проявили интерес к ракетостроению, созданию низкоорбитальных спутниковых группировок связи для широкополосного доступа в интернет, проведения оптической и радарной съемки поверхности Земли", - говорится в сообщении.
Как рассказал на встрече со студентами Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, привлечение частных коммерческих структур в ракетно-космическую отрасль будет стимулировать ее развитие.
"Есть ряд сегментов, где должна сохраняться монополия государства, они связаны с обеспечением стратегической безопасности и защиты суверенитета, но в других направлениях частный бизнес может быть более эффективным", - приводит пресс-служба слова Баканова.
Глава госкорпорации отметил, что частные организации могут быстрее, чем государственные предприятия, производить, тестировать и интегрировать в единую систему тысячи компонентов, из которых состоит современный космический аппарат.
 
ТехнологииРОССИЯДмитрий БакановРоскосмос
 
 
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