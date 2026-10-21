https://1prime.ru/20261021/kompanii-874456471.html

Частные компании заинтересовались созданием спутниковой техники

Частные компании заинтересовались созданием спутниковой техники - 21.10.2026, ПРАЙМ

Частные компании заинтересовались созданием спутниковой техники

Уже целый ряд частных российских компаний проявили интерес к созданию космической техники, в том числе, спутниковых систем для обеспечения широкополосного... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:15+0300

2026-10-21T10:15+0300

2026-10-21T10:15+0300

технологии

россия

дмитрий баканов

роскосмос

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Уже целый ряд частных российских компаний проявили интерес к созданию космической техники, в том числе, спутниковых систем для обеспечения широкополосного доступа в интернет, сообщил "Роскосмос". "В настоящее время ряд отечественных компаний проявили интерес к ракетостроению, созданию низкоорбитальных спутниковых группировок связи для широкополосного доступа в интернет, проведения оптической и радарной съемки поверхности Земли", - говорится в сообщении. Как рассказал на встрече со студентами Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, привлечение частных коммерческих структур в ракетно-космическую отрасль будет стимулировать ее развитие. "Есть ряд сегментов, где должна сохраняться монополия государства, они связаны с обеспечением стратегической безопасности и защиты суверенитета, но в других направлениях частный бизнес может быть более эффективным", - приводит пресс-служба слова Баканова. Глава госкорпорации отметил, что частные организации могут быстрее, чем государственные предприятия, производить, тестировать и интегрировать в единую систему тысячи компонентов, из которых состоит современный космический аппарат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, дмитрий баканов, роскосмос