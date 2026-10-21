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Производитель "Мистера Мускула" подал заявку на регистрацию товарного знака
Производитель "Мистера Мускула" подал заявку на регистрацию товарного знака - 21.10.2026, ПРАЙМ
Производитель "Мистера Мускула" подал заявку на регистрацию товарного знака
Американская компания S.C. Johnson & Son, которая производит "Мистер Мускул" и "Туалетный утенок", подала заявку на регистрацию товарного знака средств против... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T20:15+0300
2026-10-21T20:15+0300
2026-10-21T20:17+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874493230.jpg?1792603053
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американская компания S.C. Johnson & Son, которая производит "Мистер Мускул" и "Туалетный утенок", подала заявку на регистрацию товарного знака средств против насекомых "OFF!" в России, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости. Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от "С.К. Джонсон энд Сан" 4 мая 2026 года. Публикация сведений о заявке состоялась 14 октября 2026 года. Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой знак с надписью "OFF!" в сером овале на бежевом фоне. В описании указано цветовое сочетание: белый, светло-серый, темно-серый, бежевый и серый.
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бизнес
Производитель "Мистера Мускула" подал заявку на регистрацию товарного знака
компания S.C. Johnson & Son подала заявку на регистрацию товарного знака "OFF!" в России
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американская компания S.C. Johnson & Son, которая производит "Мистер Мускул" и "Туалетный утенок", подала заявку на регистрацию товарного знака средств против насекомых "OFF!" в России, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости.
Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от "С.К. Джонсон энд Сан" 4 мая 2026 года. Публикация сведений о заявке состоялась 14 октября 2026 года.
Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой знак с надписью "OFF!" в сером овале на бежевом фоне. В описании указано цветовое сочетание: белый, светло-серый, темно-серый, бежевый и серый.