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Умер бывший глава Госстроя Николай Кошман

Умер бывший глава Госстроя Николай Кошман - 21.10.2026, ПРАЙМ

Умер бывший глава Госстроя Николай Кошман

Экс-глава Госстроя России Николай Кошман умер в возрасте 82 лет, сообщила РИА Недвижимость одна из его бывших коллег по Ассоциации строителей России, которую он | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T18:57+0300

2026-10-21T18:57+0300

2026-10-21T18:57+0300

общество

россия

москва

госдума

недвижимость

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Экс-глава Госстроя России Николай Кошман умер в возрасте 82 лет, сообщила РИА Недвижимость одна из его бывших коллег по Ассоциации строителей России, которую он ранее возглавлял. "Николай Павлович скоропостижно скончался сегодня, ему было 82 года", - сказала она. По словам собеседницы агентства, прощание с Кошманом и похороны пройдут на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. В разные годы Кошман занимал должности руководителя Федеральной службы специального строительства России, заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя правительства в Чечне, председателя Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой РФ). В 2005-2021 годах он возглавлял Ассоциацию строителей России. На посту председателя Госстроя России в 2002-2004 годах Кошман решал масштабные задачи по развитию отрасли, а позже, возглавив Ассоциацию строителей России, продолжал отстаивать интересы профессионального сообщества, укреплять связи с промышленниками и выстраивать диалог с международными партнерами, рассказал РИА Недвижимость депутат Госдумы Владимир Ресин. "С его участием Москва принимала генеральный план развития столицы, который был основой возрождения и реконструкции исторического центра, и программы сноса пятиэтажек первого периода отечественного домостроения. Путь Николая Павловича Кошмана – яркий пример служения делу. Он прошел путь от командира взвода до крупнейших государственных постов, строил железные дороги, мосты, жилье и объекты социальной инфраструктуры в самых сложных регионах. Для него не существовало неудобных задач: если нужно было восстанавливать, он восстанавливал; если нужно было строить с нуля – строил", – подчеркнул он.

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общество , россия, москва, госдума, недвижимость