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В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения
В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения - 21.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Костромы и Ярославля, сообщила Росавиация. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T03:16+0300
2026-10-21T03:16+0300
2026-10-21T03:16+0300
бизнес
кострома
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Костромы и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Костромы ("Сокеркино"), Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, кострома, ярославль, росавиация
Бизнес, Кострома, ЯРОСЛАВЛЬ, Росавиация
В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения
В Костроме и Ярославле ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов