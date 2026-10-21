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В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения

В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения - 21.10.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Костромы и Ярославля, сообщила Росавиация. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T03:16+0300

2026-10-21T03:16+0300

2026-10-21T03:16+0300

бизнес

кострома

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Костромы и Ярославля, сообщила Росавиация. "Аэропорты Костромы ("Сокеркино"), Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, кострома, ярославль, росавиация