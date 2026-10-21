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На Кубани, Дагестане и Крыму произрастает треть виноградников России - 21.10.2026, ПРАЙМ
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На Кубани, Дагестане и Крыму произрастает треть виноградников России
На Кубани, Дагестане и Крыму произрастает треть виноградников России - 21.10.2026, ПРАЙМ
На Кубани, Дагестане и Крыму произрастает треть виноградников России
На Краснодарский край, Дагестан и Крым приходится более 70% площади виноградников в России, при этом треть плантаций произрастает в Краснодарском крае, сообщила | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:32+0300
2026-10-21T12:32+0300
россия
сельское хозяйство
краснодарский край
дагестан
крым
минсельхоз
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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. На Краснодарский край, Дагестан и Крым приходится более 70% площади виноградников в России, при этом треть плантаций произрастает в Краснодарском крае, сообщила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Ирина Федина на пятом Российском винодельческом форуме. "Три региона, которые составляют более 70% всех виноградников России - это Краснодар, Дагестан и Крым. Естественно, самая большая площадь - это Краснодарский край, это треть виноградников России", - сказала она. Согласно презентации Фединой, в Дагестане находится 27,8 тысячи гектаров виноградников, а в Крыму - порядка 23,5 тысячи. Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, сельское хозяйство, краснодарский край, дагестан, крым, минсельхоз
РОССИЯ, Сельское хозяйство, Краснодарский край, Дагестан, КРЫМ, Минсельхоз
12:32 21.10.2026
 
На Кубани, Дагестане и Крыму произрастает треть виноградников России

Минсельхоз: треть виноградников произрастает в Краснодарском крае, Дагестане и Крыму

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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. На Краснодарский край, Дагестан и Крым приходится более 70% площади виноградников в России, при этом треть плантаций произрастает в Краснодарском крае, сообщила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Ирина Федина на пятом Российском винодельческом форуме.
"Три региона, которые составляют более 70% всех виноградников России - это Краснодар, Дагестан и Крым. Естественно, самая большая площадь - это Краснодарский край, это треть виноградников России", - сказала она.
Согласно презентации Фединой, в Дагестане находится 27,8 тысячи гектаров виноградников, а в Крыму - порядка 23,5 тысячи.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯСельское хозяйствоКраснодарский крайДагестанКРЫММинсельхоз
 
 
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