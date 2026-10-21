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Курс юаня в середине недели обновляет минимумы с 12 августа
Курс юаня в середине недели обновляет минимумы с 12 августа - 21.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в середине недели обновляет минимумы с 12 августа
Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели снижается, обновляя минимумы с 12 августа – ниже отметки 12,3 рубля. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:24+0300
2026-10-21T13:24+0300
2026-10-21T13:24+0300
рынок
богдан зварич
псб
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели снижается, обновляя минимумы с 12 августа – ниже отметки 12,3 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.02 мск опускается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,29 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,27-12,35 рубля.
В среду отмечается дальнейшее укрепление рубля, указывает Богдан Зварич из ПСБ.
"Поддержку национальной валюте продолжит оказывать постепенно восстановление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров как за счет поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам в сентябре, так и за счет старта подготовки к налоговым выплатам", - поясняет он.
Это создаст предпосылки для выхода рубля на более высокие уровни, в связи с чем мы смешаем целевой диапазон до 12-12,5 рубля за юань, говорит Зварич. "При этом до пика налоговых выплат (28 октября) видим риски тестирования нижней границы этого коридора", - заключает он.
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рынок, богдан зварич, псб
Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня в середине недели обновляет минимумы с 12 августа
Курс юаня опустился ниже 12,3 рубля впервые с 12 августа
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели снижается, обновляя минимумы с 12 августа – ниже отметки 12,3 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.02 мск опускается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,29 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,27-12,35 рубля.
В среду отмечается дальнейшее укрепление рубля, указывает Богдан Зварич из ПСБ.
"Поддержку национальной валюте продолжит оказывать постепенно восстановление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров как за счет поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам в сентябре, так и за счет старта подготовки к налоговым выплатам", - поясняет он.
Это создаст предпосылки для выхода рубля на более высокие уровни, в связи с чем мы смешаем целевой диапазон до 12-12,5 рубля за юань, говорит Зварич. "При этом до пика налоговых выплат (28 октября) видим риски тестирования нижней границы этого коридора", - заключает он.