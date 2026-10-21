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Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе на переговорах по Украине

Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе на переговорах по Украине - 21.10.2026, ПРАЙМ

Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе на переговорах по Украине

Зять американского лидера Джаред Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе, достигнутом на переговорах по Украине в Осло и Санкт-Петербурге. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T21:07+0300

2026-10-21T21:07+0300

2026-10-21T21:07+0300

сша

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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Зять американского лидера Джаред Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе, достигнутом на переговорах по Украине в Осло и Санкт-Петербурге. "За последние несколько дней достигнут обнадеживающий прогресс. Мы со (спецпосланником президента США - ред.) Стивеном Уиткоффом благодарны президенту (США Дональду - ред.) Трампу за его лидерство, а нашим украинским, европейским и российским коллегам - за конструктивное взаимодействие", - написал Кушнер в соцсети X. "Впереди еще много трудной работы, но у нас есть реальная возможность оставить эту войну позади и создать основу для прочного мира, безопасности и процветания будущих поколений", - добавил он.Ранее в Петербурге завершились переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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сша, санкт-петербург, украина, джаред кушнер, владимир путин, юрий ушаков, россия