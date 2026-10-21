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Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе на переговорах по Украине
Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе на переговорах по Украине - 21.10.2026, ПРАЙМ
Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе на переговорах по Украине
Зять американского лидера Джаред Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе, достигнутом на переговорах по Украине в Осло и Санкт-Петербурге. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T21:07+0300
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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Зять американского лидера Джаред Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе, достигнутом на переговорах по Украине в Осло и Санкт-Петербурге. "За последние несколько дней достигнут обнадеживающий прогресс. Мы со (спецпосланником президента США - ред.) Стивеном Уиткоффом благодарны президенту (США Дональду - ред.) Трампу за его лидерство, а нашим украинским, европейским и российским коллегам - за конструктивное взаимодействие", - написал Кушнер в соцсети X. "Впереди еще много трудной работы, но у нас есть реальная возможность оставить эту войну позади и создать основу для прочного мира, безопасности и процветания будущих поколений", - добавил он.Ранее в Петербурге завершились переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе на переговорах по Украине
Кушнер: за несколько дней достигнут обнадеживающий прогресс на переговорах по Украине
ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Зять американского лидера Джаред Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе, достигнутом на переговорах по Украине в Осло и Санкт-Петербурге.
"За последние несколько дней достигнут обнадеживающий прогресс. Мы со (спецпосланником президента США - ред.) Стивеном Уиткоффом благодарны президенту (США Дональду - ред.) Трампу за его лидерство, а нашим украинским, европейским и российским коллегам - за конструктивное взаимодействие", - написал Кушнер в соцсети X.
"Впереди еще много трудной работы, но у нас есть реальная возможность оставить эту войну позади и создать основу для прочного мира, безопасности и процветания будущих поколений", - добавил он.
Ранее в Петербурге завершились переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.