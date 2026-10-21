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В Кузбассе открыли первую очередь комплекса по производству молока

В Кузбассе открыли первую очередь комплекса по производству молока - 21.10.2026, ПРАЙМ

В Кузбассе открыли первую очередь комплекса по производству молока

Первую очередь животноводческого комплекса, который после выхода на проектную мощность будет производить 45 тысяч тонн молока в год, открыли в селе Окунево... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:47+0300

2026-10-21T15:47+0300

2026-10-21T15:51+0300

сельское хозяйство

бизнес

кузбасс

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 21 окт – ПРАЙМ. Первую очередь животноводческого комплекса, который после выхода на проектную мощность будет производить 45 тысяч тонн молока в год, открыли в селе Окунево Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "В селе Окунево Промышленновского округа открыли первую очередь животноводческого комплекса ООО "МТФ Родная земля". После выхода на проектную мощность предприятие будет производить 45 тысяч тонн молока в год — 16% регионального объема", – говорится в сообщении. Отмечается, что старт производству дал губернатор Кузбасса Илья Середюк. "Такие проекты помогают увеличить долю местных производителей на полках наших магазинов. Жители Кузбасса получают гарантированно качественные продукты по предсказуемым ценам. Это еще один шаг в развитии неугольных отраслей экономики, которые обеспечивают новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в бюджет", — цитирует пресс-служба губернатора. По данным правительства, компания "МТФ "Родная Земля" — один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей региона. Хозяйство создано в 2006 году на базе бывшего колхоза "Рассвет". Возведение комплекса началось в 2024 году. Общий объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей. На площади более 300 гектаров предусмотрено возведение более 50 зданий и сооружений. Производственные мощности рассчитаны на содержание 5 тысяч голов крупного рогатого скота. В планах — увеличить поголовье до 7 тысяч животных, сказано в сообщении. Уже закуплены 1 350 племенных нетелей. После выхода комплекса на проектную мощность в 2028 году объем производства молока увеличится более чем в три раза — с 40 до 123 тонн в сутки. На ферме, уточнили в правительстве, внедряют современные технологические решения, в том числе элементы искусственного интеллекта и беспилотную технику. Цифровые системы помогают круглосуточно отслеживать состояние животных и управлять производственными процессами. Качество молока контролируют на всех этапах производства. Для обеспечения животных кормами собственного производства хозяйство возделывает почти 10 тысяч гектаров посевных площадей. Сейчас на ферме трудятся 208 человек, проект предусматривает создание 250 постоянных рабочих мест.

кузбасс

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сельское хозяйство, бизнес, кузбасс, кемеровская область