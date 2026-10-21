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Экономист раскрыла опасность "грязного" золота Южной Америки
Экономист раскрыла опасность "грязного" золота Южной Америки - 21.10.2026, ПРАЙМ
Экономист раскрыла опасность "грязного" золота Южной Америки
Латинская Америка обладает мощной сырьевой базой по золоту и серебру, но ее конкурентоспособность все меньше определяется объемом добычи. Об этом на конференции | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T06:06+0300
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Латинская Америка обладает мощной сырьевой базой по золоту и серебру, но ее конкурентоспособность все меньше определяется объемом добычи. Об этом на конференции "Актуальные проблемы глобальной экономики" рассказала доцент экономического факультета РУДН Виктория Кузнецова.По её словам, лидером региона по добыче золота остаётся Мексика — около 140 тонн по данным Геологической службы США (USGS), далее следуют Перу (100–110 тонн), Бразилия (70–80 тонн) и Колумбия (55–60 тонн). Мексика также сохраняет первое место в мире по серебру. Однако, как подчеркнула эксперт, наличие крупных месторождений само по себе не обеспечивает роста: Перу с портфелем проектов на 64 миллиарда долларов годами не может их запустить из-за бюрократии и социальных конфликтов.Отдельная проблема региона — незаконная золотодобыча. В Колумбии, по данным УНП ООН, 75% добычи из речных и наносных месторождений приходится на нелегальный сектор, а 48% площадей совпадает с районами выращивания коки. В Бразилии, несмотря на введение электронного учёта, спутниковые данные фиксируют сохранение активности в Амазонии. "После аффинажа незаконно добытое золото практически невозможно отделить от легального, поэтому критически важна сквозная прослеживаемость", — отметила Кузнецова.По её мнению, будущее региона зависит от перехода к более высоким стадиям цепочки создания стоимости — переработке, аффинажу, сертификации и торговой инфраструктуре.
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мировая экономика, мексика, бразилия, перу, оон, рудн
Мировая экономика, МЕКСИКА, БРАЗИЛИЯ, ПЕРУ, ООН, РУДН
Экономист раскрыла опасность "грязного" золота Южной Америки
Кузнецова: Латинская Америка рискует остаться сырьевым придатком из-за "грязного" золота
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ.
Латинская Америка обладает мощной сырьевой базой по золоту и серебру, но ее конкурентоспособность все меньше определяется объемом добычи. Об этом на конференции "Актуальные проблемы глобальной экономики" рассказала
доцент экономического факультета РУДН Виктория Кузнецова.
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По её словам, лидером региона по добыче золота остаётся Мексика — около 140 тонн по данным Геологической службы США (USGS), далее следуют Перу (100–110 тонн), Бразилия (70–80 тонн) и Колумбия (55–60 тонн). Мексика также сохраняет первое место в мире по серебру.
Однако, как подчеркнула эксперт, наличие крупных месторождений само по себе не обеспечивает роста: Перу с портфелем проектов на 64 миллиарда долларов годами не может их запустить из-за бюрократии и социальных конфликтов.
Отдельная проблема региона — незаконная золотодобыча. В Колумбии, по данным УНП ООН, 75% добычи из речных и наносных месторождений приходится на нелегальный сектор, а 48% площадей совпадает с районами выращивания коки. В Бразилии, несмотря на введение электронного учёта, спутниковые данные фиксируют сохранение активности в Амазонии.
"После аффинажа незаконно добытое золото практически невозможно отделить от легального, поэтому критически важна сквозная прослеживаемость", — отметила Кузнецова.
По её мнению, будущее региона зависит от перехода к более высоким стадиям цепочки создания стоимости — переработке, аффинажу, сертификации и торговой инфраструктуре.