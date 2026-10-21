https://1prime.ru/20261021/likhachev-874459314.html

Встреча с Гросси запланирована в десятых числах ноября, заявил Лихачев

Встреча с Гросси запланирована в десятых числах ноября, заявил Лихачев - 21.10.2026, ПРАЙМ

Встреча с Гросси запланирована в десятых числах ноября, заявил Лихачев

Встреча с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси запланирована в десятых числах ноября, но хотелось бы до нее "расставить точки" по дизельному обеспечению ЗАЭС,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:44+0300

2026-10-21T10:44+0300

2026-10-21T10:44+0300

мировая экономика

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магатэ

росатом

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Встреча с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси запланирована в десятых числах ноября, но хотелось бы до нее "расставить точки" по дизельному обеспечению ЗАЭС, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "У нас запланирована встреча с Гросси. Думаю, что она состоится в десятых числах ноября, но нам бы хотелось до нее расставить точки по дизельному обеспечению", - сказал он. Лихачев добавил, что встреча может состояться на полях ежегодного мероприятия в Турции.

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мировая экономика, турция, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, росатом