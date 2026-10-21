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"Росатом" надеется завершить ремонт на ЗаТЭС до 23 октября - 21.10.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" надеется завершить ремонт на ЗаТЭС до 23 октября
"Росатом" надеется завершить ремонт на ЗаТЭС до 23 октября - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" надеется завершить ремонт на ЗаТЭС до 23 октября
"Росатом" продолжает ремонтные работы на ЗаТЭС, входящей в систему энергоснабжения Запорожской АЭС, и надеется на их завершение до 23 октября, заявил... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:44+0300
2026-10-21T10:44+0300
россия
алексей лихачев
росатом
запорожская аэс
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Росатом" продолжает ремонтные работы на ЗаТЭС, входящей в систему энергоснабжения Запорожской АЭС, и надеется на их завершение до 23 октября, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Вчера работы шли, сегодня они будут продолжаться. Мы надеемся, что до 23 октября мы закончим эти работы и еще укрепим таким образом энергетическую безопасность, а значит и, собственно, безопасность самой станции", - рассказал Лихачев. Глава "Росатома" отметил, что проведение работ стало возможным благодаря установлению режима тишины.
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россия, алексей лихачев, росатом, запорожская аэс
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, Запорожская АЭС
10:44 21.10.2026
 
"Росатом" надеется завершить ремонт на ЗаТЭС до 23 октября

Лихачев: "Росатом" надеется завершить ремонтные работы на ЗаТЭС до 23 октября

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Росатом" продолжает ремонтные работы на ЗаТЭС, входящей в систему энергоснабжения Запорожской АЭС, и надеется на их завершение до 23 октября, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Вчера работы шли, сегодня они будут продолжаться. Мы надеемся, что до 23 октября мы закончим эти работы и еще укрепим таким образом энергетическую безопасность, а значит и, собственно, безопасность самой станции", - рассказал Лихачев.
Глава "Росатома" отметил, что проведение работ стало возможным благодаря установлению режима тишины.
 
РОССИЯАлексей ЛихачевРосатомЗапорожская АЭС
 
 
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