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"Росатом" надеется завершить ремонт на ЗаТЭС до 23 октября

"Росатом" надеется завершить ремонт на ЗаТЭС до 23 октября - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" надеется завершить ремонт на ЗаТЭС до 23 октября

"Росатом" продолжает ремонтные работы на ЗаТЭС, входящей в систему энергоснабжения Запорожской АЭС, и надеется на их завершение до 23 октября, заявил... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:44+0300

2026-10-21T10:44+0300

2026-10-21T10:44+0300

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алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Росатом" продолжает ремонтные работы на ЗаТЭС, входящей в систему энергоснабжения Запорожской АЭС, и надеется на их завершение до 23 октября, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Вчера работы шли, сегодня они будут продолжаться. Мы надеемся, что до 23 октября мы закончим эти работы и еще укрепим таким образом энергетическую безопасность, а значит и, собственно, безопасность самой станции", - рассказал Лихачев. Глава "Росатома" отметил, что проведение работ стало возможным благодаря установлению режима тишины.

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россия, алексей лихачев, росатом, запорожская аэс