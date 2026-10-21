https://1prime.ru/20261021/likhachev-874459788.html
Вопрос доставки дизтоплива на ЗАЭС до сих пор не решен, заявил Лихачев
Вопрос доставки дизтоплива на ЗАЭС до сих пор не решен, заявил Лихачев - 21.10.2026, ПРАЙМ
Вопрос доставки дизтоплива на ЗАЭС до сих пор не решен, заявил Лихачев
Вопрос доставки дизельного топлива на Запорожскую АЭС до сих пор не решен, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:54+0300
2026-10-21T10:54+0300
2026-10-21T10:54+0300
алексей лихачев
запорожская аэс
росатом
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Вопрос доставки дизельного топлива на Запорожскую АЭС до сих пор не решен, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Не решен вопрос (по доставке дизтоплива на ЗАЭС - ред.)", - сказал он. Дизельное топливо необходимо для обеспечения работы резервных дизель-генераторов на случай потери внешнего электроснабжения ЗАЭС.
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алексей лихачев, запорожская аэс, росатом
Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Росатом
Вопрос доставки дизтоплива на ЗАЭС до сих пор не решен, заявил Лихачев
Лихачев: вопрос доставки дизельного топлива на ЗАЭС до сих пор не решен