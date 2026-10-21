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Вопрос доставки дизтоплива на ЗАЭС до сих пор не решен, заявил Лихачев

Вопрос доставки дизтоплива на ЗАЭС до сих пор не решен, заявил Лихачев - 21.10.2026, ПРАЙМ

Вопрос доставки дизтоплива на ЗАЭС до сих пор не решен, заявил Лихачев

Вопрос доставки дизельного топлива на Запорожскую АЭС до сих пор не решен, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:54+0300

2026-10-21T10:54+0300

2026-10-21T10:54+0300

алексей лихачев

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Вопрос доставки дизельного топлива на Запорожскую АЭС до сих пор не решен, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Не решен вопрос (по доставке дизтоплива на ЗАЭС - ред.)", - сказал он. Дизельное топливо необходимо для обеспечения работы резервных дизель-генераторов на случай потери внешнего электроснабжения ЗАЭС.

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алексей лихачев, запорожская аэс, росатом