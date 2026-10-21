https://1prime.ru/20261021/litva-874494992.html

Литва запросила у ЕК миллиард евро на оборонные нужды, пишут СМИ

Литва запросила у ЕК миллиард евро на оборонные нужды, пишут СМИ - 21.10.2026, ПРАЙМ

Литва запросила у ЕК миллиард евро на оборонные нужды, пишут СМИ

Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в размере 1,06 миллиарда евро на оборонные нужды по программе SAFE, сообщает литовская телерадиокомпания LRT. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T21:33+0300

2026-10-21T21:33+0300

2026-10-21T21:33+0300

мировая экономика

литва

европа

ес

ек

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874494992.jpg?1792607637

МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в размере 1,06 миллиарда евро на оборонные нужды по программе SAFE, сообщает литовская телерадиокомпания LRT. Программа SAFE (Security Action for Europe) — это инициатива Европейской комиссии, запущенная в мае 2025 года. Ее цель - предоставление странам ЕС льготных долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ставкам для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы. Общий объем фонда составляет 150 миллиардов евро. "Министерство финансов Литвы направило в Европейскую комиссию первую заявку на получение кредита в размере 1,06 миллиардов евро в рамках инструмента Европейского фонда безопасности", - говорится в сообщении. Уточняется, что из суммы в 1,06 миллиардов евро Еврокомиссия вычтет 15% аванса (956 миллионов евро), полученного в июне этого года, поэтому переведенная сумма будет несколько меньше - 905 миллионов евро. Эти средства выделяются на приобретение Литвой боевых систем и другого оборудования. По данным LRT, средства SAFE Литва планирует направить на формирование дивизии сухопутных войск, создание так называемой "Балтийской линии обороны", повышение потенциала противовоздушной обороны, закупку боеприпасов и военной техники, а также на другие проекты модернизации армии. В рамках механизма SAFE Литва сможет занять до 6,375 миллиардов евро. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

литва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, литва, европа, ес, ек