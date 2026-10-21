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Литва запросила у ЕК миллиард евро на оборонные нужды, пишут СМИ - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Литва запросила у ЕК миллиард евро на оборонные нужды, пишут СМИ
Литва запросила у ЕК миллиард евро на оборонные нужды, пишут СМИ - 21.10.2026, ПРАЙМ
Литва запросила у ЕК миллиард евро на оборонные нужды, пишут СМИ
Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в размере 1,06 миллиарда евро на оборонные нужды по программе SAFE, сообщает литовская телерадиокомпания LRT. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T21:33+0300
2026-10-21T21:33+0300
мировая экономика
литва
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в размере 1,06 миллиарда евро на оборонные нужды по программе SAFE, сообщает литовская телерадиокомпания LRT. Программа SAFE (Security Action for Europe) — это инициатива Европейской комиссии, запущенная в мае 2025 года. Ее цель - предоставление странам ЕС льготных долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ставкам для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы. Общий объем фонда составляет 150 миллиардов евро. "Министерство финансов Литвы направило в Европейскую комиссию первую заявку на получение кредита в размере 1,06 миллиардов евро в рамках инструмента Европейского фонда безопасности", - говорится в сообщении. Уточняется, что из суммы в 1,06 миллиардов евро Еврокомиссия вычтет 15% аванса (956 миллионов евро), полученного в июне этого года, поэтому переведенная сумма будет несколько меньше - 905 миллионов евро. Эти средства выделяются на приобретение Литвой боевых систем и другого оборудования. По данным LRT, средства SAFE Литва планирует направить на формирование дивизии сухопутных войск, создание так называемой "Балтийской линии обороны", повышение потенциала противовоздушной обороны, закупку боеприпасов и военной техники, а также на другие проекты модернизации армии. В рамках механизма SAFE Литва сможет занять до 6,375 миллиардов евро. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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мировая экономика, литва, европа, ес, ек
Мировая экономика, ЛИТВА, ЕВРОПА, ЕС, ЕК
21:33 21.10.2026
 
Литва запросила у ЕК миллиард евро на оборонные нужды, пишут СМИ

LRT: Литва запросила у ЕК первый транш на оборонные нужды в размере 1,06 миллиарда евро

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в размере 1,06 миллиарда евро на оборонные нужды по программе SAFE, сообщает литовская телерадиокомпания LRT.
Программа SAFE (Security Action for Europe) — это инициатива Европейской комиссии, запущенная в мае 2025 года. Ее цель - предоставление странам ЕС льготных долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ставкам для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы. Общий объем фонда составляет 150 миллиардов евро.
"Министерство финансов Литвы направило в Европейскую комиссию первую заявку на получение кредита в размере 1,06 миллиардов евро в рамках инструмента Европейского фонда безопасности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из суммы в 1,06 миллиардов евро Еврокомиссия вычтет 15% аванса (956 миллионов евро), полученного в июне этого года, поэтому переведенная сумма будет несколько меньше - 905 миллионов евро. Эти средства выделяются на приобретение Литвой боевых систем и другого оборудования.
По данным LRT, средства SAFE Литва планирует направить на формирование дивизии сухопутных войск, создание так называемой "Балтийской линии обороны", повышение потенциала противовоздушной обороны, закупку боеприпасов и военной техники, а также на другие проекты модернизации армии. В рамках механизма SAFE Литва сможет занять до 6,375 миллиардов евро.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
 
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