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В Роскомнадзоре рассказали о покрытии дорог сетью LTE - 21.10.2026, ПРАЙМ
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В Роскомнадзоре рассказали о покрытии дорог сетью LTE
В Роскомнадзоре рассказали о покрытии дорог сетью LTE - 21.10.2026, ПРАЙМ
В Роскомнадзоре рассказали о покрытии дорог сетью LTE
Все автомобильные дороги федерального значения в России с 8 сентября 2031 года должны быть покрыты на 99,9% сетью LTE, говорится в презентации заместителя... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T21:40+0300
2026-10-21T21:42+0300
технологии
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роскомнадзор
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Все автомобильные дороги федерального значения в России с 8 сентября 2031 года должны быть покрыты на 99,9% сетью LTE, говорится в презентации заместителя руководителя Роскомнадзора Олега Терлякова. "С 8.09.2031 года должны быть покрыты услугами ПРТС (подвижной радиотелефонной связи - ред.) стандарта LTE все автомобильные дороги общего пользования федерального значения на 99,9% от их протяженности", - следует из презентации, которую представил замглавы ведомства на форуме "Спектр-2026". Кроме того, отмечается, что с 8 сентября 2027 года общее покрытие LTE должно составлять 85%, а покрытие 12 приоритетных автодорог - 99,9%. Как уточняется в презентации, на сегодняшний момент общее покрытие сетью составляет 80%, а покрытие четырех приоритетных автодорог (М-5, М-8, М-11, М-12) - 99,9%.
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технологии, бизнес, россия, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Роскомнадзор
21:40 21.10.2026 (обновлено: 21:42 21.10.2026)
 
В Роскомнадзоре рассказали о покрытии дорог сетью LTE

Терляков: все федеральные дороги в России должны быть покрыты сетью LTE на 99,9%

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Все автомобильные дороги федерального значения в России с 8 сентября 2031 года должны быть покрыты на 99,9% сетью LTE, говорится в презентации заместителя руководителя Роскомнадзора Олега Терлякова.
"С 8.09.2031 года должны быть покрыты услугами ПРТС (подвижной радиотелефонной связи - ред.) стандарта LTE все автомобильные дороги общего пользования федерального значения на 99,9% от их протяженности", - следует из презентации, которую представил замглавы ведомства на форуме "Спектр-2026".
Кроме того, отмечается, что с 8 сентября 2027 года общее покрытие LTE должно составлять 85%, а покрытие 12 приоритетных автодорог - 99,9%.
Как уточняется в презентации, на сегодняшний момент общее покрытие сетью составляет 80%, а покрытие четырех приоритетных автодорог (М-5, М-8, М-11, М-12) - 99,9%.
 
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