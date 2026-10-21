https://1prime.ru/20261021/lte-874495172.html

В Роскомнадзоре рассказали о покрытии дорог сетью LTE

В Роскомнадзоре рассказали о покрытии дорог сетью LTE - 21.10.2026, ПРАЙМ

В Роскомнадзоре рассказали о покрытии дорог сетью LTE

Все автомобильные дороги федерального значения в России с 8 сентября 2031 года должны быть покрыты на 99,9% сетью LTE, говорится в презентации заместителя... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T21:40+0300

2026-10-21T21:40+0300

2026-10-21T21:42+0300

технологии

бизнес

россия

роскомнадзор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874495172.jpg?1792608121

ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Все автомобильные дороги федерального значения в России с 8 сентября 2031 года должны быть покрыты на 99,9% сетью LTE, говорится в презентации заместителя руководителя Роскомнадзора Олега Терлякова. "С 8.09.2031 года должны быть покрыты услугами ПРТС (подвижной радиотелефонной связи - ред.) стандарта LTE все автомобильные дороги общего пользования федерального значения на 99,9% от их протяженности", - следует из презентации, которую представил замглавы ведомства на форуме "Спектр-2026". Кроме того, отмечается, что с 8 сентября 2027 года общее покрытие LTE должно составлять 85%, а покрытие 12 приоритетных автодорог - 99,9%. Как уточняется в презентации, на сегодняшний момент общее покрытие сетью составляет 80%, а покрытие четырех приоритетных автодорог (М-5, М-8, М-11, М-12) - 99,9%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, роскомнадзор