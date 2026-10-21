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Суд вновь отправил в СИЗО генерала Малькова по делу о хищении топлива у МВД

Суд вновь отправил в СИЗО генерала Малькова по делу о хищении топлива у МВД - 21.10.2026, ПРАЙМ

Суд вновь отправил в СИЗО генерала Малькова по делу о хищении топлива у МВД

Мещанский суд Москвы перевел из-под домашнего ареста в СИЗО бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T20:54+0300

2026-10-21T20:54+0300

2026-10-21T20:54+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы перевел из-под домашнего ареста в СИЗО бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, обвиняемого по делу о хищении топлива у МВД, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Гуров. В начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал Малькова по делу о хищении топлива, позднее Мосгорсуд перевел его под домашний арест. "Суд изменил меру пресечения, арестовал Сергея Малькова ", - рассказал адвокат в беседе с агентством. Ранее вместе с Мальковым были арестованы экс-начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства полковник Алексей Суяров и его подчиненная, подполковник внутренней службы Анна Левина. Мосгорсуд 23 сентября перевел всех троих под домашний арест. По делу также был избран арест председателю совета директоров ПАО "Евротранс" Игорю Мартышову. Его защита заявляла в Мосгорсуде, что по ходатайству следствия был наложен арест на акции "Евротранс" в количестве 70 миллионов штук, то есть 44% от доли в уставном капитале. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о выявленных фактах хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку МВД. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ).

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общество , россия, москва, московская область, мвд, мосгорсуд, евротранс, топливо