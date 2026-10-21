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Маск назвал единственный способ решить проблему госдолга США - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Маск назвал единственный способ решить проблему госдолга США
Маск назвал единственный способ решить проблему госдолга США - 21.10.2026, ПРАЙМ
Маск назвал единственный способ решить проблему госдолга США
Справиться с дефицитом бюджета США экономией не получится, реальным инструментом решения проблемы госдолга являются искусственный интеллект и робототехника,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T01:25+0300
2026-10-21T01:25+0300
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ВАШИНГТОН, 21 окт – ПРАЙМ. Справиться с дефицитом бюджета США экономией не получится, реальным инструментом решения проблемы госдолга являются искусственный интеллект и робототехника, считает американский миллиардер Илон Маск. В интервью биографу Уолтеру Айзексону предприниматель выразил уверенность, что справиться с финансовым бременем могут помочь передовые технологии. "Единственный способ решить проблему государственного долга — это искусственный интеллект и роботы. Мы не решим ее попытками экономить", - отметил Маск. Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Законом установлен его нынешний предел на уровне 41 триллиона 103 миллиардов долларов, затем потребуются действия конгресса по повышению потолка заимствований. К 2030 году, по прогнозам аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг США превысит 50 триллионов долларов. Бюджетное управление конгресса США предсказывает, что в 2036 году объем госзаимствований на 20% превысит ВВП.
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технологии, сша, конгресс сша
Технологии, США, Конгресс США
01:25 21.10.2026
 
Маск назвал единственный способ решить проблему госдолга США

Илон Маск: решить проблему госдолга США экономией не получится

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ВАШИНГТОН, 21 окт – ПРАЙМ. Справиться с дефицитом бюджета США экономией не получится, реальным инструментом решения проблемы госдолга являются искусственный интеллект и робототехника, считает американский миллиардер Илон Маск.
В интервью биографу Уолтеру Айзексону предприниматель выразил уверенность, что справиться с финансовым бременем могут помочь передовые технологии.
"Единственный способ решить проблему государственного долга — это искусственный интеллект и роботы. Мы не решим ее попытками экономить", - отметил Маск.
Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Законом установлен его нынешний предел на уровне 41 триллиона 103 миллиардов долларов, затем потребуются действия конгресса по повышению потолка заимствований. К 2030 году, по прогнозам аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг США превысит 50 триллионов долларов. Бюджетное управление конгресса США предсказывает, что в 2036 году объем госзаимствований на 20% превысит ВВП.
 
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