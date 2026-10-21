https://1prime.ru/20261021/mask-874450068.html
Маск назвал единственный способ решить проблему госдолга США
Маск назвал единственный способ решить проблему госдолга США - 21.10.2026, ПРАЙМ
Маск назвал единственный способ решить проблему госдолга США
Справиться с дефицитом бюджета США экономией не получится, реальным инструментом решения проблемы госдолга являются искусственный интеллект и робототехника,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T01:25+0300
2026-10-21T01:25+0300
2026-10-21T01:25+0300
технологии
сша
конгресс сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874450068.jpg?1792535104
ВАШИНГТОН, 21 окт – ПРАЙМ. Справиться с дефицитом бюджета США экономией не получится, реальным инструментом решения проблемы госдолга являются искусственный интеллект и робототехника, считает американский миллиардер Илон Маск.
В интервью биографу Уолтеру Айзексону предприниматель выразил уверенность, что справиться с финансовым бременем могут помочь передовые технологии.
"Единственный способ решить проблему государственного долга — это искусственный интеллект и роботы. Мы не решим ее попытками экономить", - отметил Маск.
Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Законом установлен его нынешний предел на уровне 41 триллиона 103 миллиардов долларов, затем потребуются действия конгресса по повышению потолка заимствований. К 2030 году, по прогнозам аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг США превысит 50 триллионов долларов. Бюджетное управление конгресса США предсказывает, что в 2036 году объем госзаимствований на 20% превысит ВВП.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, конгресс сша
Технологии, США, Конгресс США
Маск назвал единственный способ решить проблему госдолга США
Илон Маск: решить проблему госдолга США экономией не получится
ВАШИНГТОН, 21 окт – ПРАЙМ. Справиться с дефицитом бюджета США экономией не получится, реальным инструментом решения проблемы госдолга являются искусственный интеллект и робототехника, считает американский миллиардер Илон Маск.
В интервью биографу Уолтеру Айзексону предприниматель выразил уверенность, что справиться с финансовым бременем могут помочь передовые технологии.
"Единственный способ решить проблему государственного долга — это искусственный интеллект и роботы. Мы не решим ее попытками экономить", - отметил Маск.
Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Законом установлен его нынешний предел на уровне 41 триллиона 103 миллиардов долларов, затем потребуются действия конгресса по повышению потолка заимствований. К 2030 году, по прогнозам аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг США превысит 50 триллионов долларов. Бюджетное управление конгресса США предсказывает, что в 2036 году объем госзаимствований на 20% превысит ВВП.