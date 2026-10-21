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Маск назвал единственный способ решить проблему госдолга США

Маск назвал единственный способ решить проблему госдолга США - 21.10.2026, ПРАЙМ

Маск назвал единственный способ решить проблему госдолга США

Справиться с дефицитом бюджета США экономией не получится, реальным инструментом решения проблемы госдолга являются искусственный интеллект и робототехника,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T01:25+0300

2026-10-21T01:25+0300

2026-10-21T01:25+0300

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ВАШИНГТОН, 21 окт – ПРАЙМ. Справиться с дефицитом бюджета США экономией не получится, реальным инструментом решения проблемы госдолга являются искусственный интеллект и робототехника, считает американский миллиардер Илон Маск. В интервью биографу Уолтеру Айзексону предприниматель выразил уверенность, что справиться с финансовым бременем могут помочь передовые технологии. "Единственный способ решить проблему государственного долга — это искусственный интеллект и роботы. Мы не решим ее попытками экономить", - отметил Маск. Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Законом установлен его нынешний предел на уровне 41 триллиона 103 миллиардов долларов, затем потребуются действия конгресса по повышению потолка заимствований. К 2030 году, по прогнозам аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг США превысит 50 триллионов долларов. Бюджетное управление конгресса США предсказывает, что в 2036 году объем госзаимствований на 20% превысит ВВП.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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